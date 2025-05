Poncho Herrera toma el rol de conductor en la nueva travesía de 'Destino Soñado'

De Karla destaca su profesionalismo y la admiración que le tiene desde hace años. Y con Melissa se dio una conexión especial desde el primer momento: “Ella me dijo que sabía que yo había hecho un proyecto juvenil que fue muy exitoso, parecido a lo que ella vivió con Sabrina. Conectamos desde un lugar muy interesante”.

Karla Souza y Poncho Herrera en 'Destino Soñado' (ADRIANO)

'Destino Soñado', un reality de reflexión

A lo largo de la grabación, Alfonso también vivió un proceso personal de reflexión. Escuchar las historias de sus invitados lo llevó a pensar en la suya propia, en la importancia de la paciencia en su profesión, y en aquellas personas a quienes aún les debe un agradecimiento. “Fue muy lindo porque se abrieron de una manera generosa, hablaron de personas que han sido clave en su vida, en su carrera. Y eso me hizo preguntarme a quién le tengo que agradecer, qué abrazo no he dado, qué palabra no he dicho”.

Finalmente, Herrera espera que el público disfrute del programa tanto como él lo hizo al grabarlo. “Lo más importante es que se diviertan. Cuidamos mucho cada detalle para que fuera una experiencia inolvidable, tanto para los invitados como para quienes nos vean. Ese es el objetivo: que al conectar con las historias de otros, también conectemos con las nuestras”.