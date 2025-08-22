Adriana Paz: "Aprendí a abrazar mis propios pasos"

El último año en la vida de Adriana Paz ha sido, en sus propias palabras, “uno de los más movidos”. La actriz mexicana, reconocida por su versatilidad y autenticidad frente a la cámara, confiesa que nunca había viajado tanto ni trabajado a un ritmo tan vertiginoso. Cannes, Los Ángeles, Barcelona, Ciudad Juárez, Colombia: su pasaporte parece la bitácora de una década comprimida en unos cuantos meses.
Entre estrenos, giras de promoción y rodajes con directores como Diego Luna y Ben Affleck, Paz experimentó la cima de lo soñado, pero también la factura del agotamiento físico y emocional .
“Me di cuenta de lo que había pasado conmigo, del cansancio que me generó y del estrés”, relata. Hubo días de vuelos a las seis de la mañana, noches sin dormir y el reto de brincar de un set a otro. Una agenda de estrella internacional que, pese a la emoción, terminó por dejarle una certeza: debía aprender a cuidar mejor su energía.
El vértigo de los grandes proyectos
Adriana Paz encadenó tres rodajes tras el estreno de Emilia Pérez, la cinta que la catapultó a un escenario global. Lo hizo en medio de una agenda en la que se cruzaban las alfombras rojas de los Oscars y las exigencias de sets en Barcelona o Los Ángeles. El recuerdo de su primer día de filmación junto a Kerry Washington, después de haber asistido a la gala de la Academia, es todavía nítido: “Estaba tan emocionada que no me costó nada levantarme. La adrenalina me sostuvo más que el cansancio”.
Ese entusiasmo no oculta la conciencia de lo que implica llegar a tales espacios. Paz recuerda que hace años, tras su actuación en Rudo y Cursi, dejó pasar un casting en Los Ángeles por miedo e inseguridad. Hoy, esa lección la acompaña: “Aprendí a no dejar que el miedo me paralice. Hay que hacerlo aunque no estés listo, porque nunca sabes qué puede pasar”.
Adriana Paz se sumó al elenco de la cinta Animals, dirigida por Ben Affleck y en la que comparte créditos con Kerry Washington, Steven Yeun, Gillian Anderson y su compatriota Luis Gerardo Méndez.
Adriana Paz y Diego Luna, un reencuentro con la memoria
Uno de los hitos recientes fue su participación en la nueva película de Diego Luna. No era la primera vez que trabajaban juntos, pero el encuentro tuvo tintes de destino. La chispa se encendió en el programa Léelo, donde compartieron lecturas y emociones en torno a Ceniza en la boca de Brenda Navarro. Aquella complicidad literaria derivó en una invitación inesperada: “Desde el momento en que leí el libro pensé: ojalá me elija a mí. Y funcionó”.
El rodaje en Barcelona tuvo además un eco íntimo. Paz emigró a Cataluña a los 23 años, y volver ahora, en la piel de una madre, fue una especie de psicomagia: un diálogo entre la Adriana joven que buscaba su camino y la actriz madura que hoy sostiene un papel central en el cine iberoamericano.
Emilia Pérez: luces, sombras y aprendizaje
De todas sus experiencias recientes, Emilia Pérez ocupa un lugar singular. La cinta de Jacques Audiard fue, para Paz, un antes y un después. El filme la llevó a Cannes donde ganó junto a sus compañeras Selena Gómez, Karla Sofía Gascón y Zoé Saldaña el premio a la mejor actuación femenina, le abrió horizontes y también le mostró el filo de la exposición mediática. “Nunca había experimentado el hate en redes, y es cañón”, reconoce.
Entre elogios, críticas y debates, Paz aprendió a templar el carácter y a no dar importancia a lo que no lo tiene: “Me quedo con que di lo mejor de mí. No se puede gustar a todo el mundo y está bien. Emilia no fue una equivocación, fue un proyecto que me hizo crecer”.
La actriz reconoce que en el último año pasó apenas un par de meses en casa. Ese desbalance lo resintió su familia: “Mi hijo sí me dijo: te extrañé, mamá”. Por eso, después de terminar la película con Ben Affleck, supo que debía parar y dedicar tiempo a su esposo, a su hijo y a su madre.
En ese equilibrio también cuenta con un equipo cercano que ha sido decisivo: su representante Raúl Simancas, su manager en Estados Unidos Eliseo Ruiz y colaboradores que van desde coaches de idiomas hasta estilistas como Nathan Kivitz. “El equipo es fundamental porque solo no se llega, te lo juro”, asegura. Para Paz, el trabajo colectivo ha sido el gran motor de su carrera .
Adriana Paz: Una actriz en construcción
En cada pasaje de la conversación, Paz subraya dos valores: la disciplina y la gratitud. Ha sabido ser tenaz, tomar clases, prepararse en idiomas, volver al entrenamiento físico cuando la exigencia lo demanda. Pero también se ha dado permiso para abrazarse y reconocerse: “Aprendí a agradecerme y a felicitarme, porque confundía la humildad con no reconocer mis logros”.
Hoy, cuando se mira a sí misma, encuentra coherencia con aquella niña que soñaba con estar frente a la cámara y viajar para contar historias. “Mi Adriana de 23 años estaría contenta de ver a esta Adriana de hoy”, dice con calma. No lo hace desde la soberbia, sino desde la conciencia de haber aprendido, caído, levantado y crecido.
Adriana Paz no habla desde la complacencia, sino desde el movimiento constante. Reconoce que aún le falta crecer, que todavía hay idiomas por aprender, personajes por encarnar y errores por convertir en lecciones. Esa disposición a seguir en construcción es quizá lo que mejor define a la actriz mexicana en este momento: una mujer que ha conquistado metas soñadas, pero que no deja de mirarse como aprendiz.
En la pantalla, frente a directores de renombre, o en la intimidad de su hogar junto a su hijo, Paz se sostiene en un mismo eje: la alegría de estar en el camino que eligió. Y en esa templanza, forjada entre la intensidad del vértigo y la calma de los afectos, se reconoce hoy más fuerte que nunca.
Foto: Nuria Lagarde / @lagardenuria Styling: Guadalupe Mercado / @lupislupismb Asistente de styling: Daniela Sandoval Makeup & hair:Carmen Gudiño para Makeup Ruby Kisses & IDIP Locación: Arca Tierra / @arca.tierra