Adriana Paz: "Aprendí a abrazar mis propios pasos"

Adriana Paz y Diego Luna, un reencuentro con la memoria

Uno de los hitos recientes fue su participación en la nueva película de Diego Luna. No era la primera vez que trabajaban juntos, pero el encuentro tuvo tintes de destino. La chispa se encendió en el programa Léelo, donde compartieron lecturas y emociones en torno a Ceniza en la boca de Brenda Navarro. Aquella complicidad literaria derivó en una invitación inesperada: “Desde el momento en que leí el libro pensé: ojalá me elija a mí. Y funcionó”.

El rodaje en Barcelona tuvo además un eco íntimo. Paz emigró a Cataluña a los 23 años, y volver ahora, en la piel de una madre, fue una especie de psicomagia: un diálogo entre la Adriana joven que buscaba su camino y la actriz madura que hoy sostiene un papel central en el cine iberoamericano.

Para Adriana Paz este ha sido un año lleno de emociones. / Traje negro NEITHAN HERBERT Joyería JULIO JORDAN / Traje beige CANCINO (Nuria Lagarde.)

Emilia Pérez: luces, sombras y aprendizaje

De todas sus experiencias recientes, Emilia Pérez ocupa un lugar singular. La cinta de Jacques Audiard fue, para Paz, un antes y un después. El filme la llevó a Cannes donde ganó junto a sus compañeras Selena Gómez, Karla Sofía Gascón y Zoé Saldaña el premio a la mejor actuación femenina, le abrió horizontes y también le mostró el filo de la exposición mediática. “Nunca había experimentado el hate en redes, y es cañón”, reconoce.

Entre elogios, críticas y debates, Paz aprendió a templar el carácter y a no dar importancia a lo que no lo tiene: “Me quedo con que di lo mejor de mí. No se puede gustar a todo el mundo y está bien. Emilia no fue una equivocación, fue un proyecto que me hizo crecer”.

Adriana Paz se sumó al elenco de la cinta Animals, dirigida por Ben Affleck y en la que comparte créditos con Kerry Washington, Steven Yeun, Gillian Anderson y su compatriota Luis Gerardo Méndez.

(Nuria Lagarde.)

La actriz reconoce que en el último año pasó apenas un par de meses en casa. Ese desbalance lo resintió su familia: “Mi hijo sí me dijo: te extrañé, mamá”. Por eso, después de terminar la película con Ben Affleck, supo que debía parar y dedicar tiempo a su esposo, a su hijo y a su madre.

En ese equilibrio también cuenta con un equipo cercano que ha sido decisivo: su representante Raúl Simancas, su manager en Estados Unidos Eliseo Ruiz y colaboradores que van desde coaches de idiomas hasta estilistas como Nathan Kivitz. “El equipo es fundamental porque solo no se llega, te lo juro”, asegura. Para Paz, el trabajo colectivo ha sido el gran motor de su carrera .