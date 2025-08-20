Diego Luna revive la audacia mexicana en “México 86”, su nueva película para Netflix

Los proyectos de Diego Luna en Netflix

Diego Luna ya ha realizado colaboraciones con la plataforma de streaming: en 2018 protagonizó la segunda etapa de la serie Narcos: México, en la que dio vida a Miguel Ángel Félix Gallardo en las dos primeras temporadas del exitoso drama criminal sobre el origen del narcotráfico moderno en México, también debutó como director de series con Todo va a estar bien, y la plataforma fue el espacio en el que se estrenó Estado de silencio, el documental de Santiago Maza sobre la violencia que enfrentan los periodistas en México y que Luna produjo junto a Gael García Bernal a través de su casa La corriente del Golfo.

Lucía Uribe, Flabio Medina y Diego Luna durante la filmación de Todo va a estar bien. (Natalia Bermudez/Netflix. )

El enfoque de Netflix con el cine mexicano

Carolina Leconte, vicepresidenta de contenido de Netflix para México, destaca que su enfoque principal es crear contenido local para audiencias locales, aunque ello también tenga eco internacional.

México 86 sólo es una de las cinco nuevas películas mexicanas anunciadas, junto a otros títulos como: Aura, adaptación del clásico de Carlos Fuentes, dirigida por Alonso Ruizpalacios, Contra el Huracán, un drama de supervivencia en el que dos medios hermanos en medio del mar luchan por sobrevivir cuando una tormenta inesperada se transforma en el huracán Otis frente a las costas de Acapulco, La hora de los valientes, Protagonizada por Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas una comedia en la que un accidente une a un psicoanalista y a un agente de policía en una aventura inesperada y el documental Un Hijo Propio, dirigido por la dos veces nominada al Óscar, Maite Alberdi. El profundo deseo de ser madre y la presión constante de su entorno empujan a Alejandra a fingir un embarazo.

Rodrigo Prieto y Tenoch Huerta en la filmación de Pedro Páramo. (Juan Rosas / Cortesía Netflix.)

Netflix ha tenido interés en el cine Mexicano en el pasado con producciones como Pedro Páramo, de Rodrigo Prieto; Una película de policías, de Alonso Ruizpalacios; Temporada de huracanes, de Elisa Miller; No voy a pedirle a nadie que me crea, de Fernando Frías; Fiesta en la madriguera de Manolo Caro o el hito ganador del Oscar Roma, de Alfonso Cuarón.

