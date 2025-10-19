Juliette Binoche deslumbra en el Festival de Morelia y presenta su debut como directora

Juliette Binoche iluminó Morelia con su elegancia y sensibilidad. Invitada especial de la edición 2025 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), la actriz francesa no sólo celebró una trayectoria cinematográfica de más de cuatro décadas, sino que también presentó su primera película como directora: In-I: In Motion, una exploración sobre la creación artística, el movimiento y la transformación interior.
En conferencia de prensa, Binoche compartió su visión sobre esta nueva etapa creativa: “Me transformo a través de una película, me siento muy privilegiada de hacer lo que hago”, expresó la ganadora del Óscar, quien durante su estancia también recibió el Premio a la Excelencia Artística, máximo reconocimiento del festival a figuras esenciales del cine mundial.