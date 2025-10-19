Juliette Binoche deslumbra en el Festival de Morelia y presenta su debut como directora

Juliette Binoche: Una artista en movimiento

La cinta In-I: In Motion nació de la colaboración entre Binoche y el coreógrafo británico Akram Khan. Originalmente concebida como una obra escénica, la actriz decidió llevarla al cine tras la sugerencia de Robert Redford, quien la animó a filmarla después de presenciar una función en Nueva York.

Fotograma de In-I: In Motion. (Cortesía. )

“Creamos el espectáculo en seis meses e hicimos más de 120 presentaciones. Cuando Robert Redford me dijo: ‘Tienes que hacer una película con esta pieza’, supe que había algo más que explorar”, recordó la actriz.

En el filme, Binoche examina los límites entre el cuerpo y la emoción, entre la disciplina física y la libertad interior. Su mirada como directora —introspectiva, minimalista y profundamente humana— revela a una artista que se reinventa desde la vulnerabilidad.

“Ser actriz, pintora o directora no importa. Lo que quiero es explorar la vida, sea cual sea la forma. El arte debe renovarte; si no lo hace, estás en el lugar equivocado”, afirmó ante los medios.