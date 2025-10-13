Así es ‘El agente secreto’, la cinta inaugural del FICM

Mendonça Filho asistió personalmente a la gala inaugural y fue recibido entre aplausos y cámaras. “Este filme nos sumerge en un tiempo en que las paredes tenían oídos y cada paso podía despertar sospechas”, dijo el cineasta sobre su cinta, que combina memoria histórica y crítica social así como sátira, drama y thriller policiaco latinoamericano.

El director brasileño Kleber Mendonça Filho, fue el encargado de inaugurar la edición número 23 del festival Internacional de Cine de Morelia. (Cortesía.)

¿De qué trata El agente secreto?

Ambientada en Recife, Brasil, durante la dictadura militar de los años setenta, El agente secreto sigue la historia de Marcelo, interpretado por Wagner Moura, un hombre que regresa a su ciudad natal buscando reencontrarse con su hijo, mientras se ve arrastrado a un mundo de vigilancia, delaciones y silencios impuestos.

El filme combina thriller político, drama personal y atmósfera nostálgica, elementos característicos del estilo de Mendonça Filho. Con fotografía precisa, música envolvente y una puesta en escena que evoca la represión alejandose del panfleto e introduciendo en la intimidad de un padre viudo, interpretado extraordinariamente por Wagner Moura, que lucha por recuperar su identidad y su seguridad lejos de la represión. La película convierte los recuerdos en una forma de resistencia.



