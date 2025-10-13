Publicidad

Cultura

Así es ‘El agente secreto’, la cinta inaugural del FICM

Tras su paso triunfal por Cannes, La cinta del director brasileño Kleber Mendonça Filho, fue la encargada de abrir las actividades del FICM
lun 13 octubre 2025 10:08 AM
Fotograma de la cinta El agente secreto. (Cortesía. )

Morelia centro suele ser una ciudad vibrante, festiva y ruidosa. Eso, de alguna manera, se conecta con lo que los espectadores están a punto de ver en la pantalla. El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) abrió su edición número 23 con una película que llega cargada de historia, tensión política y mirada autoral: El agente secreto, del director brasileño Kleber Mendonça Filho, reconocido por títulos como Aquarius y Bacurau.

La proyección ocurrió en el emblemático Teatro Mariano Matamoros, la sede principal del encuentro cinematográfico, y marcó el arranque oficial del festival, que del 10 al 19 de octubre reúne a lo más destacado del cine mexicano e internacional.

Mendonça Filho asistió personalmente a la gala inaugural y fue recibido entre aplausos y cámaras. “Este filme nos sumerge en un tiempo en que las paredes tenían oídos y cada paso podía despertar sospechas”, dijo el cineasta sobre su cinta, que combina memoria histórica y crítica social así como sátira, drama y thriller policiaco latinoamericano.

TMM_CEREMONIAINAUGURAL_LEO_-79.jpeg
El director brasileño Kleber Mendonça Filho, fue el encargado de inaugurar la edición número 23 del festival Internacional de Cine de Morelia. (Cortesía.)

¿De qué trata El agente secreto?

Ambientada en Recife, Brasil, durante la dictadura militar de los años setenta, El agente secreto sigue la historia de Marcelo, interpretado por Wagner Moura, un hombre que regresa a su ciudad natal buscando reencontrarse con su hijo, mientras se ve arrastrado a un mundo de vigilancia, delaciones y silencios impuestos.

El filme combina thriller político, drama personal y atmósfera nostálgica, elementos característicos del estilo de Mendonça Filho. Con fotografía precisa, música envolvente y una puesta en escena que evoca la represión alejandose del panfleto e introduciendo en la intimidad de un padre viudo, interpretado extraordinariamente por Wagner Moura, que lucha por recuperar su identidad y su seguridad lejos de la represión. La película convierte los recuerdos en una forma de resistencia.


Estrenada mundialmente en el Festival de Cannes 2025, donde ganó el premio a la mejor dirección, y al mejor actor para Moura. El agente secreto llega a Morelia como parte de su recorrido internacional.

Durante su intervención en Morelia, Mendonça Filho destacó que Brasil “aún necesita recomponer la noción de que los artistas no son enemigos del Estado”, un mensaje que resonó en una sala llena de cineastas y estudiantes.

El-agente-secreto-1024x576.jpeg
Wagner Moura en el filme El agente secreto. (Cortesía MUBI. )

Festival Internacional de Cine de Morelia

