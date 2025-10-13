Así es ‘El agente secreto’, la cinta inaugural del FICM

Morelia centro suele ser una ciudad vibrante, festiva y ruidosa. Eso, de alguna manera, se conecta con lo que los espectadores están a punto de ver en la pantalla. El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) abrió su edición número 23 con una película que llega cargada de historia, tensión política y mirada autoral: El agente secreto, del director brasileño Kleber Mendonça Filho, reconocido por títulos como Aquarius y Bacurau.
La proyección ocurrió en el emblemático Teatro Mariano Matamoros, la sede principal del encuentro cinematográfico, y marcó el arranque oficial del festival, que del 10 al 19 de octubre reúne a lo más destacado del cine mexicano e internacional.