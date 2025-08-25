María Félix, la gran protagonista del Festival Internacional de Cine de Morelia 2025

La fuerza y el mito de “La Doña”

María Félix fue mucho más que una actriz: se convirtió en un símbolo de poder femenino, belleza y rebeldía, retratada por fotógrafos como Manuel Álvarez Bravo y Philippe Halsman, pintada por Diego Rivera y Antoine Tzapoff, e inmortalizada en la pluma de escritores como Octavio Paz y Carlos Fuentes. Ninguno de ellos pudo abarcar del todo su magnética personalidad. Como recuerda el curador Héctor Orozco: “María Félix es una mujer muy mujer que ha tenido la osadía de no ajustarse a la idea que se han hecho los hombres de las mujeres”.

La retrospectiva permitirá revisitar títulos como Doña Bárbara (1943), Enamorada (1946), La diosa arrodillada (1947) y Maclovia (1948), dirigidos por leyendas como Emilio Fernández, Julio Bracho, Fernando de Fuentes y Roberto Gavaldón, además de la producción europea French Cancan (1955) de Jean Renoir.

María Felix, tendrá una retrospectiva en el Festival Internacional de Cine de Morelia. (Cortesía FICM.)

Exposición en el Centro Histórico de Morelia

El homenaje se complementa con la exposición “Una diosa para una diosa. María Félix en la colección de Fundación Televisa”, instalada en el Andador Hidalgo del Centro Histórico de Morelia del 7 al 22 de octubre. La muestra reúne imágenes del archivo de Guillermo Vázquez Villalobos, resguardado en el Fondo División Fílmica de Fundación Televisa, y busca acercar a nuevas generaciones al mito de “La Doña”.

