Amat Escalante celebra 20 años de ‘Sangre’: el regreso al origen en el Festival de Morelia

Para el director, volver a ver Sangre es también mirar de frente a aquel joven de hace dos décadas que soñaba con filmar la vida con honestidad. “Si la volviera a hacer ahora saldría casi igual. Veinte años no es nada realmente”, afirma con una mezcla de serenidad y asombro.

Fotograma de la cinta Sangre. (Cortesía. )

Esa intuición de trabajar desde la humanidad ha marcado toda su filmografía: Los bastardos, Heli, La región salvaje o Lost in the Night llevan la huella de esa mirada sin artificio, que filma la realidad como si fuera un espejo roto pero honesto.

El reencuentro con Sangre le permite reconocerse también en su inocencia. “Había cierta inocencia en mí, y muchas expectativas. Pero sigo sintiendo la misma ilusión y el mismo sueño que me apasionaba entonces: imaginar cosas, absorber la vida y contarlas con imágenes”, confiesa.

Amat Escalante durante la presentación de Sangre en el FICM. (Cortesía. )

El lugar que reclama en la cinematografía mexicana

Amat Escalante pertenece a una generación que irrumpió en la primera década del siglo XXI, marcada por la internacionalización del cine mexicano. “Amores perros, Cronos, Y tu mamá también fueron películas muy importantes para mí”, reconoce. “Iñárritu, Cuarón y del Toro mostraron que se podía. Pero también fue inspirador ver a Carlos Reygadas llegar con Japón, hacerlo de forma alternativa, fuera del esquema normal. Él fue muy importante para mí, incluso apareció y produjo Sangre”.

Esa ruta, la del cine independiente que se abre camino entre los márgenes, es la que Escalante ha mantenido como territorio propio. Desde Guanajuato, lejos del bullicio de la Ciudad de México, sigue contando historias que emergen de su entorno. “Sigo viviendo en Guanajuato, explorando la intimidad. No sé cuál es mi lugar en la cinematografía, creo que eso lo dicta algo que yo no puedo calcular. Hay una parte de hacerse irrelevante, o tal vez ya pasó, no lo sé. Pero reestrenar una película veinte años después tiene algo de eso, de preguntarme por qué estoy aquí”, reflexiona con una sonrisa que es, a la vez, melancólica y lúcida .

