Los mexicanos que llegarán al Festival de Cine de Venecia

Mexicanos presentes en Venecia 2025

Guillermo del Toro – Frankenstein (Competencia Oficial)

El cineasta, tras ganar el León de Oro en 2017 por La forma del agua, regresa a Venecia con su largamente más personal Frankenstein, protagonizado por Oscar Isaac y Jacob Elordi. La cinta se perfila como uno de los estrenos más esperados del festival y una de las promesas claras de la temporada de premios.

Guillermo del Toro y Oscar Isaac en el set de filmación de Frankenstein. (Ken Woroner/Cortesía Netflix. )

David Pablos – En el camino (Horizontes / Orizzonti)

El reconocido director mexicano llevará En el camino a la sección Orizzonti, centrada en propuestas más innovadoras. Un filme audaz filmado en Ciudad Juárez con el 99% de actores naturales que también tiene altas posibilidades de alzar el Queer Lion, el premio dedicado a proyectos con temáticas LGBTIQ+.

Fotograma de la cinta En el camnio de David Pablos. (Cortesía Animal de Luz. )

Karla Souza – Productora de Hiedra

La actriz mexicana debuta formalmente como productora con la película Hiedra, un proyecto coproducido entre México y Ecuador dirigido por Ana Cristina Barragán y que representa el regreso de Ecuador al Lido después de 24 años.

Fotograma del film Hiedra. (Cortesía. )

Mayra Hermosillo – Vainilla (Venice Days o sección paralela)

La ópera prima de la actriz mexicana Mayra Hermosillo, titulada Vainilla, tendrá su función de estreno en la sección Venice Days, un espacio para cine de autor emergente. La cinta, ambientada en los años 80, está basada en la infancia de la directora.

Fotografía de la cinta Vainilla de la directora Mayra Hemosillo. (Cortesía. )

Javier Espada – Documental Memoria de los olvidados (Venice Classics)

El documental histórico Memoria de los olvidados, dirigido por el español Javier Espada pero coproducido con México y EE. UU., narrado por el cineasta Arturo Ripstein, cuenta con entrevistas a distintas personalidades del ámbito cinematográfico como Alejandro G. Iñárritu, Rafael Aviña, Michel Franco, Guadalupe Ferrer, Ofelia Medina y Hugo Villa, entre otros, reflexiona y explora en el legado de uno de los filmes canónicos de la cinematografía nacional.