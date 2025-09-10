A sus 50, Leonardo DiCaprio toma una importante decisión, que pocos actores se atreven

Leonardo DiCaprio compartió recientemente una profunda reflexión sobre su trayectoria y los cambios que desea implementar en su carrera. El famoso actor afirma que, actualmente, se encuentra reduciendo un poco el ritmo en cuanto a sus proyectos cinematográficos, sin abandonar por completo la actuación.
Ahora, se muestra más selectivo, enfocándose en roles que realmente resuenan con su búsqueda artística y personal.
La sabia decisión de Leonardo DiCaprio tomó a sus 50 años
Leonardo DiCaprio comenzó su carrera actoral a una edad muy temprana y, hoy, con 50 años, una trayectoria consolidada y un Oscar en su repisa, el actor ha tomado una decisión: desacelerar su ritmo de trabajo.
Durante una entrevista en la premier de su más reciente película, Una batalla tras otra,DiCaprio se sinceró sobre la etapa profesional que está atravesando luego de décadas en el centro de la industria cinematográfica: "Estoy bajando un poco el ritmo. Cuando surgen estas oportunidades, no puedo decir que no", confesó el actor.
A sus 50 años, DiCaprio ha experimentado una transformación interna que lo lleva a replantearse su enfoque profesional. Reflexiona sobre cómo su mamá, Irmelin, siempre ha sido franca y directa, una influencia que ahora lo inspira a ser igualmente honesto consigo mismo y con su carrera: “Esto genera el deseo de ser más honesto y no perder el tiempo”.
A pesar de su deseo de tomarse un respiro, Leonardo DiCaprio reconoció que hay propuestas que simplemente no puede rechazar. Una de ellas fue la oportunidad de trabajar con el aclamado guionista y director Paul Thomas Anderson en su más reciente película, un proyecto al que no dudó en sumarse:
"Para ser sincero, creo que cualquier momento habría sido el adecuado. Desde que conocí a Paul en sus inicios y vi Boogie Nights, he sido un fanático obsesivo de su trabajo; he visto todas sus películas", confesó.
Esta nueva etapa profesional refleja una selectividad mucho más marcada en la carrera del actor, quien ahora prioriza proyectos con valor artístico y narrativo por encima del volumen de trabajo. Según DiCaprio, el verdadero éxito es algo que "va y viene", y su enfoque actual busca construir una filmografía más significativa que comercial.
La exitosa trayectoria de Leonardo DiCaprio en Hollywood
Leonardo DiCaprio es considerado uno de los actores más influyentes y respetados de Hollywood. Inició su carrera en televisión a principios de los años 90, pero fue su papel en What's Eating Gilbert Grape (1993) el que marcó un antes y un después, pues consiguió su primera nominación al Oscar con solo 19 años.
Su salto definitivo a la fama llegó con Titanic (1997), donde interpretó a "Jack Dawson", convirtiéndose en un ícono global. Sin embargo, lejos de encasillarse, DiCaprio eligió caminos más desafiantes y se consolidó como un actor comprometido con papeles intensos, complejos y emocionalmente exigentes.
A lo largo de su carrera ha trabajado con algunos de los directores más reconocidos del cine, como Martin Scorsese con quien hizo: The Aviator, The Departed,Shutter Island, The Wolf of Wall Street y Killers of the Flower Moon.
Otros de los directores que lo han tomado en cuenta para formar parte de sus proyectos es Christopher Nolan con quien realizó, Inception y el gran Quentin Tarantino que lo invitó a fomar parte de Once Upon a Time in Hollywood.
Por supuesto, el director mexicano, Alejandro G. Iñárritu, también trabajó de la mano con DiCaprio en The Revenant, con quien ganó su primer Oscar a Mejor Actor en 2016, tras varias nominaciones previas.