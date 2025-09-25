Antes de convertirse en una de las celebridades más influyentes del cine, Leonardo DiCaprio estuvo a punto de dejar atrás su nombre. Durante una reciente entrevista en el podcast New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce, DiCaprio reveló que su primer agente le sugirió adoptar un nombre artístico menos “étnico” si quería tener alguna oportunidad en la industria.
"Demasiado étnico": el nombre que Leonardo DiCaprio casi tuvo que cambiar para triunfar en Hollywood
En una reciente aparición en el podcast New Heights, como parte de la promoción de la película One Battle After Another, donde comparte créditos con Benicio Del Toro, Leonardo DiCaprio reveló una anécdota poco conocida sobre los inicios de su carrera: su primer agente le sugirió cambiar su nombre artístico por considerarlo “demasiado étnico”.
“Me dijo: 'Tu nombre es demasiado étnico'”, recordó DiCaprio. “Le pregunté: '¿Qué quieres decir? ¿Es Leonardo DiCaprio?'. Me respondió: 'No, demasiado étnico. Nunca te van a contratar. Tu nuevo nombre es Lenny Williams'”.
El actor de The Wolf of Wall Street añadió que, al mostrarle a su padre una foto promocional con el nuevo nombre, este reaccionó con firmeza: “la rompió y dijo: 'Sobre mi cadáver'”.
Por otro lado, Benicio Del Toro, quien se encontraba presente en la entrevista, compartió una experiencia similar. Al inicio de su carrera, le sugirieron adoptar un nombre más accesible para el mercado: “Benny Del”. Ambos coincidieron en que estas sugerencias evidencian un patrón sistemático dentro de la industria del entretenimiento, que tiende a rechazar lo “extraño” o poco convencional en favor de nombres más neutros.
Leonardo DiCaprio en One Battle After Another, la nueva apuesta de Paul Thomas Anderson
La película One Battle After Another es la más reciente apuesta cinematográfica de Paul Thomas Anderson, que combina acción, drama, comedia negra y sátira política. Este largometraje, que tiene previsto su estreno en salas el 26 de septiembre, presenta a Leonardo DiCaprio como protagonista junto a un elenco estelar que incluye a Benicio del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, entre otros.
DiCaprio interpreta a "Bob Ferguson", un ex revolucionario que formaba parte de una célula radical llamada French 75. En el pasado vivió envuelto en misiones clandestinas, enfrentamientos políticos y una intensa vida pública hasta que decidió huir tras algunos eventos traumáticos.
Su pareja, "Perfidia Beverly Hills" (interpretada por Teyana Taylor), le da una hija llamada "Willa". Poco después del nacimiento, Perfidia desaparece bajo circunstancias misteriosas, lo que obliga a Bob a asumir una nueva identidad y criar a su hija en el anonimato para protegerla de enemigos del pasado.
Después de dieciséis años de aparente calma, un antiguo enemigo vuelve a emerger: el coronel Steven J. Lockjaw (Sean Penn), cuya amenaza obliga a Bob a confrontar su antiguo pasado revolucionario para salvar a Willa, quien ahora vive bajo una identidad oculta
En su misión de rescate, Bob no actúa solo: se reencuentra con miembros de su antiguo grupo de revolucionarios, entre ellos Deandra (Regina Hall), su compañera de vieja data, y Sensei Sergio (Benicio del Toro), quien se convierte en una figura guía, un mentor que lo empuja a recordar su compromiso con la libertad y la justicia.
La exitosa trayectoria de Leonardo DiCaprio en Hollywood
Leonardo DiCaprio es considerado uno de los actores más influyentes y respetados de Hollywood. Inició su carrera en televisión a principios de los años 90, pero fue su papel en What's Eating Gilbert Grape (1993) el que marcó un antes y un después, pues consiguió su primera nominación al Oscar con solo 19 años.
Su salto definitivo a la fama llegó con Titanic (1997), donde interpretó a "Jack Dawson", convirtiéndose en un ícono global. Sin embargo, lejos de encasillarse, DiCaprio eligió caminos más desafiantes y se consolidó como un actor comprometido con papeles intensos, complejos y emocionalmente exigentes.
A lo largo de su carrera ha trabajado con algunos de los directores más reconocidos del cine, como Martin Scorsese con quien hizo: The Aviator, The Departed, Shutter Island, The Wolf of Wall Street y Killers of the Flower Moon.
Otros de los directores que lo han tomado en cuenta para formar parte de sus proyectos es Christopher Nolan con quien realizó, Inception y el gran Quentin Tarantino que lo invitó a fomar parte de Once Upon a Time in Hollywood.
Por supuesto, el director mexicano, Alejandro G. Iñárritu, también trabajó de la mano con DiCaprio en The Revenant, con quien ganó su primer Oscar a Mejor Actor en 2016, tras varias nominaciones previas