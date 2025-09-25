‘No nos moverán’ así es la la cinta que representará a México al Goya y al Oscar

Sinopsis y propuesta estética de No nos moverán

La película fue filmada en blanco y negro, con una estética que evoca el cine noir y busca transmitir una atmósfera de tensión, memoria y melancolía. No nos moverán es una mezcla de drama, sátira y comedia negra.

La historia gira alrededor de Socorro, una abogada obsesionada con hallar al militar responsable de la muerte de su hermano en los hechos de 1968. Cuando aparece nueva evidencia, Socorro arriesga su vida, su patrimonio y sus relaciones familiares para resolver una deuda histórica con la justicia.

Fotograma de la cinta Nadie nos movera. (Cortesía Pimienta Films.)

En múltiples entrevistas, el director se inspiró en recuerdos familiares del director, en particular relacionados con la madre de Saint-Martín, cuyo hermano fue víctima de la represión.

Reconocimientos previos y trayectoria de festival

Antes de su designación como representante oficial de México, No nos moverán ya había sumado impronta en festivales internacionales. Algunas de sus distinciones y méritos son:

Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2024, donde ganó el premio a Mejor Película. También sumó reconocimientos en Francia, en especial durante Cinélatino, Rencontres de Toulouse.

En la edición número 67 de los Premios Ariel 2025, obtuvo 15 nominaciones y se llevó premios como Mejor Actriz para Luisa Huertas, Mejor Guión Original y Mejor Ópera Prima. Este reconocimiento nacional podría traducirse en fuerza para su candidatura en la contienda internacional.