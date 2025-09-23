Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cultura

Regina Blandón vuelve a ‘Prima Facie’: un proyecto teatral necesario sobre violencia de género

Regina Blandón regresa con Prima Facie, un monólogo sobre violencia de género que busca incomodar y generar conciencia colectiva en México.
mar 23 septiembre 2025 05:07 PM
33-Prima Facia-Teatro Milan-ProsperoMX-16 de Marzo de 2025-Fotográfo Carlos Alvar copy.jpg
Regina Blandón en al puesta en escena Prima Fecie.

La actriz Regina Blandón regresa al escenario con Prima Facie, un monólogo que enfrenta de manera directa el tema de la violencia de género y la dificultad de acceder a la justicia en México. Dirigida por Camila Brett, la puesta en escena se ha convertido en un espejo incómodo pero urgente, tanto para mujeres como para hombres, al mostrar cómo los sistemas legales fallan constantemente a las víctimas.

“Buscar justicia es un proceso brutal en cualquier país: en Australia, en Estados Unidos, en Francia o en México. La víctima siempre sale perdiendo”, expresó Brett sobre la universalidad del texto, subrayando que el montaje en nuestro país adquiere un eco particular en un contexto donde, como señala Blandón, “ir al Ministerio Público es un martirio y por eso tantas personas ni siquiera denuncian”.

Publicidad

El reto de volver a un personaje doloroso

Para Blandón, retomar este proyecto es un viaje emocional profundo. Cada función implica atravesar recuerdos, dolores propios y colectivos. “Siempre tocas lugares muy extremos, oscuros y dolorosos. Es inevitable. Pero también hay algo sanador: conectar con el público, con quien llora en la sala o con quien me escribe después de una función”, compartió la actriz .

La intérprete subraya que la obra no es un ejercicio de valentía personal, sino un acto de amplificación de voces: “No soy valiente por estar aquí, valientes son las mujeres que denuncian. Yo solo tengo la posibilidad de que su voz resuene más fuerte”.

7-Prima Facia-Teatro Milan-ProsperoMX-16 de Marzo de 2025-Fotográfo Carlos Alvar copy.jpg
Regina Blandón se adentra en un texto profundo sobre la violencia de género.

Publicidad

El teatro como espacio de transformación colectiva

Camila Brett explica que la intención de montar Prima Facie en México es crear un espacio de conversación necesario: “Lo más importante es conectar con la gente de manera directa y respetuosa, dar al público mexicano una versión que refleje realidades que aquí también se viven” .

En cada función, las reacciones del público evidencian el poder transformador del teatro. Algunas mujeres han salido del recinto reconociendo violencias que habían normalizado durante años. “Hay quienes me han dicho: ‘Me di cuenta que mi esposo abusó de mí en las primeras citas y no lo había visto así hasta ahora’. Es brutal, pero también movilizador”, relató Blandón .

Regina Blandón y Camila Brett.
Regina Blandón y Camila Brett.

Publicidad

De la Ciudad de México a otros escenarios

Tras el éxito de sus temporadas, Prima Facie iniciará una gira por el país, llevando su mensaje a lugares donde, como señala Blandón, “los temas de agresión sexual siguen siendo un tabú”. Para la actriz, descentralizar el teatro es vital: “No podemos quedarnos solo en la capital. Queremos llevar esta conversación a más estados, donde quizá hablar de esto cuesta más, pero es justo donde más necesario resulta”.

84-Prima Facia-Teatro Milan-ProsperoMX-16 de Marzo de 2025-Fotográfo Carlos Alvar copy.jpg
Regina Blandón entrega una espléndida actuación en Prima Face.

Tags

Regina Blandón

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad