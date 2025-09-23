Regina Blandón vuelve a ‘Prima Facie’: un proyecto teatral necesario sobre violencia de género

La actriz Regina Blandón regresa al escenario con Prima Facie, un monólogo que enfrenta de manera directa el tema de la violencia de género y la dificultad de acceder a la justicia en México. Dirigida por Camila Brett, la puesta en escena se ha convertido en un espejo incómodo pero urgente, tanto para mujeres como para hombres, al mostrar cómo los sistemas legales fallan constantemente a las víctimas.

“Buscar justicia es un proceso brutal en cualquier país: en Australia, en Estados Unidos, en Francia o en México. La víctima siempre sale perdiendo”, expresó Brett sobre la universalidad del texto, subrayando que el montaje en nuestro país adquiere un eco particular en un contexto donde, como señala Blandón, “ir al Ministerio Público es un martirio y por eso tantas personas ni siquiera denuncian”.

