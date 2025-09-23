Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cultura

Óscar Murillo presenta ‘Espíritus en el pantano’ en el Museo Tamayo: CDMX es el “ombligo de las Américas”

El Museo Tamayo inaugura Espíritus en el pantano, de Óscar Murillo, quien define a la Ciudad de México como “ombligo de las Américas”.
mar 23 septiembre 2025 04:26 PM
El artista colombiano Óscar Murillo.
El artista colombiano Óscar Murillo.

El artista colombiano Óscar Murillo inauguró en el Museo Tamayo la exposición Espíritus en el pantano, una propuesta que convierte a la Ciudad de México en el epicentro de su reflexión artística. Durante la presentación, Murillo subrayó la importancia de la capital mexicana como “ombligo central de las Américas”, un lugar donde confluyen historias, tensiones y realidades complejas.

Para Murillo, la CDMX es un punto de encuentro que articula tanto las realidades latinoamericanas como los vínculos con el resto del mundo. “Hay una geografía que ancla al americano con todas sus realidades complejas… lo veo como el nacimiento, un epicentro social, geográfico y político que conecta con el mundo” señaló el artista.

Publicidad

La obra parte de un símbolo poderoso: el color negro. Murillo recordó que la idea surgió hace una década en conversación con el entonces director de la Bienal de Venecia, reflexionando sobre la desaparición del concepto de nación y la disolución de las banderas. En Espíritus en el pantano, el lienzo negro se convierte en una plataforma de participación donde cada visitante puede dejar una “descarga emocional, física o trivial”, integrándose en el proceso colectivo de la exposición.

OSCAR MURILLO .jpg
Espíritus en el pantano, es la exposición del artista colombiano en el Museo Tamayo de la Ciudad de México.

El artista también vinculó la muestra con la experiencia migrante y con la crisis humanitaria de la región. “Al llegar a este país, los amigos que han deportado a esta ciudad… seguimos hacia el norte en esa pérdida de humanidad que tienen nuestras épocas”, compartió, subrayando que su obra busca visibilizar esas tensiones sociales y políticas.

Publicidad

Visita Espíritus en el pantano en el Museo Tamayo

Durante el verano de 2024, Murillo fue comisionado para realizar un proyecto participativo similar en la Tate Modern de Londres, como parte del programa UNIQLO Tate Play. Posteriormente, una reflexión similar se presentó en el Museo Marco de Monterrey bajo el mismo título.

oscar murillo.jpg
Vista de la exposición de Óscar Murillo en el Museo Tamayo.

La exposición "Espíritus en el pantano, de Óscar Murillo se presenta en el Museo Tamayo de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec, CDMX. Se encontrará abierta al público del 23 de septiembre 2025 hasta febrero 2026.

El horario del museo es de Martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. Entrada: General $90 MXN; los domingos la entrada es libre.

Publicidad

Tags

Museo Tamayo

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad