Óscar Murillo presenta ‘Espíritus en el pantano’ en el Museo Tamayo: CDMX es el “ombligo de las Américas”

El artista colombiano Óscar Murillo inauguró en el Museo Tamayo la exposición Espíritus en el pantano, una propuesta que convierte a la Ciudad de México en el epicentro de su reflexión artística. Durante la presentación, Murillo subrayó la importancia de la capital mexicana como “ombligo central de las Américas”, un lugar donde confluyen historias, tensiones y realidades complejas.

Para Murillo, la CDMX es un punto de encuentro que articula tanto las realidades latinoamericanas como los vínculos con el resto del mundo. “Hay una geografía que ancla al americano con todas sus realidades complejas… lo veo como el nacimiento, un epicentro social, geográfico y político que conecta con el mundo” señaló el artista.

