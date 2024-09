Una noche totémica: Lila Avilés triunfa en los Premios Ariel

Tatiana Huezo ganó mejor documental en los Premios Ariel con 'El Eco'

El documental de Tatiana Huezo, El Eco, no sólo conquisto su categoría sino también el de fotografía para Ernesto Pardo y el edición para Lucrecia Gutiérrez. Sobre esta pieza de no ficción que retrata los periodos de abundancia y sequía en una comunidad rural de México en la que las infancias y las vejeces conviven como un ciclo de vida, su directora dijo al momento de recibir el premio: “Un dique de resistencia contra el saqueo económico y a pesar de ello siguen floreciendo”.

Los momentos más emotivos llegaron con la entrega de los Arieles de Oro que reconocieron la trayectoria de tres mujeres escenciales en la cinematografía nacional. La primera de ellas fue la directora de arte Brigitte Broch quien ha ganado el premio Oscar por Moulin Rouge y el Ariel por Sexo Pudor y Lágrimas. Al recibir el premio de manos de Blanca Guerra, comentó que “El cine me enseñó a México y México me enseñó a hacer cine”. Posteriormente fue Arcelia Ramirez la encargada de entragar a Alina y José Amosurrutia la estatuilla dorada que corresponde a Busi Cortés, quien recientemente falleció. “Mostró una feminidad sensible, es una sensibilidad a li femenino y lo masculino”, dijo su esposo.