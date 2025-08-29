Giulio Bertelli, el heredero de Prada que busca su camino en el cine

¿Quién es Giulio Bertelli?

Tiene 35 años y es hijo de figuras emblemáticas del mundo de la moda: Miuccia Prada y Patrizio Bertelli, cofundadores de Prada . Aunque creció en ese entorno, su pasión siempre fue el cine. Estudió en la Architectural Association en Inglaterra, un centro con enfoque teórico donde se vinculó el cine con la arquitectura y el diseño.

Giulio Bertelli, busca su propio camino en el cine. (Tim P. Whitby/Getty Images.)

Antes de dedicarse al cine, trabajó durante más de una década en el mundo náutico de alto rendimiento (Coppa América, diseño de embarcaciones), disciplina que más tarde informaría su enfoque visual y narrativo.

“Al final del día, me interesa el lenguaje del cine y moverlo hacia adelante, aunque sea un poco. Me centré en la identidad, la atención y la razón, temas con los que espero que el público conecte”, declaró en una entrevista el heredero de la moda que busca su camino propio en el cine.