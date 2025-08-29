Giulio Bertelli, el heredero de Prada que busca su camino en el cine

El cineasta Giulio Bertelli debuta en la dirección con Agon, una cinta que rompe categorías y se presentó en el Festival de Venecia el 29 de agosto de 2025. Hijo de Miuccia Prada y Patrizio Bertelli, Giulio ha seguido su propio camino creativo lejos del mundo de la moda.
Agon, su ópera prima, es una mezcla de documental y ficción que explora la identidad y la competición desde una perspectiva surrealista, lo posiciona como una promesa intrigante del cine contemporáneo.
¿Quién es Giulio Bertelli?
Tiene 35 años y es hijo de figuras emblemáticas del mundo de la moda: Miuccia Prada y Patrizio Bertelli, cofundadores de Prada . Aunque creció en ese entorno, su pasión siempre fue el cine. Estudió en la Architectural Association en Inglaterra, un centro con enfoque teórico donde se vinculó el cine con la arquitectura y el diseño.
Antes de dedicarse al cine, trabajó durante más de una década en el mundo náutico de alto rendimiento (Coppa América, diseño de embarcaciones), disciplina que más tarde informaría su enfoque visual y narrativo.
“Al final del día, me interesa el lenguaje del cine y moverlo hacia adelante, aunque sea un poco. Me centré en la identidad, la atención y la razón, temas con los que espero que el público conecte”, declaró en una entrevista el heredero de la moda que busca su camino propio en el cine.
Agon: una mirada única al deporte y la identidad
La película sigue a tres atletas femeninas —una judoca, una esgrimista y otra tiradora— mientras se preparan para los Juegos ficticios de Ludoj 2024. Aunque parece documental, el estilo visual y narrativo difumina realidad y ficción en una estética conceptual, a la que Bertelli describe como “techno realism” .
El filme prioriza la soledad, el esfuerzo y la renuncia, más que la gloria deportiva tradicional. Refleja una visión contraria al mito del héroe deportivo e invita a reflexionar sobre la expectativa y la abstracción de la violencia en el deporte .
Alice Bellandi, judoca campeona mundial y medallista olímpica, participa como una de las protagonistas. Su autenticidad refuerza el contraste entre la representación y la experiencia real del deporte .
Bertelli buscó mujeres jóvenes con historias simbólicas: desde figuras como Juana de Arco o Cleopatra hasta personajes históricos como Nadezhda Durova, que abrazaron identidades complejas para sobrevivir y sobresalir .