Omar García Harfuch desmiente lavado en Miss Universo: “No tenemos indicio de dinero del crimen organizado”

Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, es acusaciones de tráfico de armas y de combustible

Raúl Rocha Cantú, quien en enero de 2024 adquirió el 50% de la franquicia mexicana del certamen, es investigado desde 2024 por la Fiscalía General de la República (carpeta 928/2024) por presunta delincuencia organizada, tráfico de armas y huachicol.

Raúl Rocha (HIDELIZA LOZANO GARDUÑO)

El 15 de septiembre de 2025 un juez federal en Querétaro libró la primera orden de aprehensión en su contra (causa penal 495/2025).

El 19 de noviembre la FGR lo convirtió en testigo colaborador a cambio de información, lo que le permitió seguir en libertad mientras se ejecutan 13 órdenes de captura contra él y otras 12 personas, entre ellas una funcionaria federal ya detenida.

Las indagatorias lo vinculan con cuatro grupos criminales: Cártel del Golfo, CJNG, Unión Tepito y Grupo Sombra, así como con redes que operan desde Guatemala. De hecho, el 26 de noviembre el gobierno guatemalteco le retiró el cargo de cónsul honorario que ostentaba.

Dueño de Miss Universo es acusado de robo de combustible y tráfico de drogas y armas. (Hector Vivas/Getty Images)

Sin embargo, tanto la SSPC como la FGR han sido claras: las pesquisas se centran en tráfico de armas y combustible, no en el certamen de belleza. Hasta hoy no existe ninguna línea de investigación que conecte recursos ilícitos con Miss Universo.

Durante la misma conferencia, García Harfuch presentó resultados del operativo en Michoacán: del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2025 se detuvo a 932 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 22.9 toneladas de droga, 924 armas de fuego y se desmantelaron 17 laboratorios clandestinos.

Raúl Rocha ha aclarado que el negocio de su empresa Soluciones Gasíferas del Sur S.A. C.V ocurrió antes de que él tan siquiera fuera cercano a Miss Universe. (Getty Images)

El caso explotó en redes tras la renuncia del músico Omar Harfuch (sin parentesco con el secretario) como jurado de la edición 2025, quien denunció presiones para favorecer a Fátima Bosch por “negocios” de Raúl Rocha Cantú con la familia de la ganadora. Rocha Cantú respondió en Tailandia mostrando supuestas pruebas de la votación y defendiendo la legitimidad del triunfo.

A una semana de la coronación, la Secretaría de Seguridad insiste: el concurso está limpio. La investigación contra Rocha Cantú sigue su curso, pero por ahora Miss Universo México permanece fuera del radar del crimen organizado.