La poderosa relación creativa entre Emma Stone y Yorgos Lanthimos

El Festival Internacional de Cine de Venecia 2025 fue testigo del regreso de una de las alianzas más fascinantes del cine contemporáneo: la de Yorgos Lanthimos y Emma Stone. El cineasta griego presentó su nueva película, Bugonia, protagonizada por la actriz estadounidense, marcando su quinta colaboración en menos de una década.

La relación entre Yorgos Lanthimos y Emma Stone se ha convertido en uno de los dúos más sólidos y admirados del cine actual. De The Favourite a Bugonia, su trabajo conjunto no solo acumula premios y aplausos, sino que también redefine la forma en que director y actriz pueden acompañarse en procesos creativos desafiantes y transformadores.

Con este filme, ambos reafirman que su alianza está lejos de agotarse y que, probablemente, sigamos viendo capítulos brillantes en esta historia compartida.

