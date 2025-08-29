Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cultura

La poderosa relación creativa entre Emma Stone y Yorgos Lanthimos

'Bugonia', la quinta colaboración entre Emma Stone y Yorgos Lanthimos volvió a brillar en el Festival de Cine de Venacia
vie 29 agosto 2025 06:36 PM
El cineasta Yorgos Lanthimos junto a la actriz Emma Stone.
El cineasta Yorgos Lanthimos junto a la actriz Emma Stone.

El Festival Internacional de Cine de Venecia 2025 fue testigo del regreso de una de las alianzas más fascinantes del cine contemporáneo: la de Yorgos Lanthimos y Emma Stone. El cineasta griego presentó su nueva película, Bugonia, protagonizada por la actriz estadounidense, marcando su quinta colaboración en menos de una década.

La relación entre Yorgos Lanthimos y Emma Stone se ha convertido en uno de los dúos más sólidos y admirados del cine actual. De The Favourite a Bugonia, su trabajo conjunto no solo acumula premios y aplausos, sino que también redefine la forma en que director y actriz pueden acompañarse en procesos creativos desafiantes y transformadores.

Con este filme, ambos reafirman que su alianza está lejos de agotarse y que, probablemente, sigamos viendo capítulos brillantes en esta historia compartida.

Publicidad

¿Cómo comenzó la historia entre Lanthimos y Stone?

El primer acercamiento se dio con The Favourite (2018). Stone, fascinada por el guion, insistió hasta convencer al director de darle el papel de Abigail. La química creativa fue inmediata y sentó las bases de una relación que, según ambos, se ha sostenido en la confianza absoluta.

“Con Emma no tengo que explicar demasiado, me entiende y se arriesga conmigo”, ha dicho Lanthimos en varias entrevistas. Stone, por su parte, lo ha descrito como “un director que te empuja a explorar lugares que nunca imaginaste, y que confía en ti incluso cuando dudas de ti misma”.

Las películas que han hecho juntos

Desde entonces, la actriz y el cineasta han compartido algunos de los títulos más comentados de los últimos años:

  • The Favourite (2018): una fascinante sátira histórica que les dio reconocimiento mundial y premios en festivales. Su interpretación le valió a Emma la nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto y a Lanthimos candidaturas en las categorías de mejor dirección y edición.
Emma Stone en la cinta The Favorite.
Emma Stone en la cinta The Favorite.

  • Bleat (2022): cortometraje experimental silente, rodado en la isla griega de Tenos y en blanco y negro, sobre una mujer que, vestida de negro, llora en una casa mientras la realidad da paso a un universo onírico.
Fotograma de la cinta Bleat de 2022.
Fotograma de la cinta Bleat de 2022.

  • Poor Things (2023): su colaboración más afamada es este filme que revolucionó las convenciones de género, el lenguaje cinematográfico y dividió las opiniones al tiempo que le dio a Stone un Oscar a Mejor Actriz.
Fotograma de la cinta Poor Things.
Fotograma de la cinta Poor Things.

  • Kinds of Kindness (2024): antología de tres historias que se estrenó en la pasada edición de Cannes, donde Stone interpreta tres personajes distintos.
Fotograma de la cinta Kinds of Kindness.
Fotograma de la cinta Kinds of Kindness.

  • Bugonia (2025): presentada en el Festival de Cin de de Venecia que se lleva a cabo exactamente en estos momentos, se trata de una sátira de ciencia ficción inspirada en la cinta surcoreana Save the Green Planet!.


Publicidad

Stone-Lanthimos, una admiración mutua

La admiración es mutua. Lanthimos reconoce que la actriz es “una cómplice creativa que siempre está dispuesta a ir más allá”, mientras que Stone ha asegurado que el director griego “le cambió la manera de concebir la actuación”.

Ese nivel de entendimiento les ha permitido llevar a la pantalla personajes complejos, arriesgados y memorables, que van desde la joven ambiciosa de The Favourite hasta la liberada Bella Baxter de Poor Things o la ejecutiva enigmática de Bugonia.

El director y el elenco Bugonia en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia.
Stavros Halkias, Emma Stone, Yorgos Lanthimos y Alicia Silverstone, el director y el elenco Bugonia en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia.

Bugonia

y su estreno en Venecia

La nueva película se estrenó mundialmente en la Mostra de Venecia y compite por el León de Oro. En ella, Stone interpreta a Michelle Fuller, una poderosa mujer que es secuestrada por conspiracionistas que creen que es un ser alienígena. Más allá del tono distópico, Lanthimos asegura que Bugonia refleja preocupaciones reales como la crisis climática, la corrupción y la desconfianza hacia las instituciones.

Uno de los momentos más comentados fue la transformación física de Stone, quien se rapó la cabeza para una escena clave. La actriz reveló que la experiencia fue emocional y la conectó con recuerdos personales vinculados a la enfermedad de su madre.

Publicidad

Tags

Emma Stone

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad