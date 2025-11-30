Simon Cowell recuerda el momento en el que recibió la noticia de la trágica muerte de Liam Payne

A más de un año de que el exintegrante de One Direction, Liam Payne , muriera a los 31 años al caerse del balcón de un hotel en Argentina, Simon Cowell reveló el momento en que recibió la noticia mientras estaba trabajando con una nueva boyband para su serie documental, Simon Cowell: The Next Act.
Simon Cowell conoció a Liam Payne cuando tenía 14 años y audicionó para el programa de competencia musical The X Factor en 2008 y luego ayudó a formar One Direction junto a su compañera jueza Nicole Scherzinger.
“Alguien que trabaja muy de cerca conmigo entró en mi habitación”, narró Cowell durante un episodio del podcast The Interview del New York Time. “Estaba en el norte de Inglaterra, y por su expresión, supe que estaba molesta. Me dijo: 'Siéntate', y me lo contó”.
“Fue como… ¡Guau!”, continuó. “Fue un poco como lo que sentí cuando me enteré de la noticia del fallecimiento de mi padre. Es muy difícil expresar con palabras lo que uno siente. Es un shock. En ese momento, no puedes pensar con claridad. Solo recuerdo haber dicho: “Necesito hablar con sus padres. ¿Podrías llamarlos lo antes posible, por favor?”.
Cowell también reconoció lo doloroso que debió ser para la familia y los cercanos de Payne enfrentar su pérdida. Recordó haberlo visto en su casa apenas un año antes, hablando con emoción sobre “lo mucho que significaba para él ser padre” de su hijo con Cheryl Cole, Bear Grey Payne.
“Hablaba con él sobre que la vida es más que solo música; llegas a un punto en la vida en que puedes elegir”, aseguró el productor. “Solo salíamos como amigos. Por eso me sorprendí tanto cuando me enteré de la noticia”.
Simon Cowell responde a críticas tras la muerte de Liam Payne
El episodio se lanzó poco después de que Simon Cowell respondiera a las críticas en redes sociales de quienes lo señalaban por presuntamente haber ejercido demasiada presión sobre Liam Payne y el resto de One Direction, sugiriendo que pudo influir en su muerte.
"No leo nada de esto porque si lo hiciera, me torturaría. ¿La idea de que eres esencialmente responsable de la vida de alguien, 10 años después de haberlo fichado? No puedes hacer eso", dijo Cowell en el podcast Music Now de Rolling Stone hace unos días.
El ex miembro de One Direction murió a los 31 años el 16 de octubre de 2024 después de caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso del Hotel Casa Sur Palermo en Buenos Aires, Argentina.
El magnate de la música fue de los primeros en emitir un mensaje público en homenaje al joven músico tras su fallecimiento: "Nunca sabes realmente cómo te sientes por alguien hasta que ocurre un momento como este", escribió Cowell en sus redes sociales en ese momento. “Liam, estoy destrozado”, continuó. “Con el corazón roto. Y me siento vacío. Y quiero que sepas cuánto te amo y respeto. Cada lágrima que derramé es un recuerdo de ti”.
Posteriormente, fue visto abrazando a los papás de Payne durante su funeral que se realizó en noviembre de 2024 en el Reino Unido.