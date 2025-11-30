Simon Cowell recuerda el momento en el que recibió la noticia de la trágica muerte de Liam Payne

Simon Cowell recuerda el momento en que se enteró de la muerte de Liam Payne

Simon Cowell conoció a Liam Payne cuando tenía 14 años y audicionó para el programa de competencia musical The X Factor en 2008 y luego ayudó a formar One Direction junto a su compañera jueza Nicole Scherzinger.

Liam Payne y Simon Cowell (Gareth Cattermole/Getty Images)

“Alguien que trabaja muy de cerca conmigo entró en mi habitación”, narró Cowell durante un episodio del podcast The Interview del New York Time. “Estaba en el norte de Inglaterra, y por su expresión, supe que estaba molesta. Me dijo: 'Siéntate', y me lo contó”.

“Fue como… ¡Guau!”, continuó. “Fue un poco como lo que sentí cuando me enteré de la noticia del fallecimiento de mi padre. Es muy difícil expresar con palabras lo que uno siente. Es un shock. En ese momento, no puedes pensar con claridad. Solo recuerdo haber dicho: “Necesito hablar con sus padres. ¿Podrías llamarlos lo antes posible, por favor?”.

Simon Cowell (Getty Images)

Cowell también reconoció lo doloroso que debió ser para la familia y los cercanos de Payne enfrentar su pérdida. Recordó haberlo visto en su casa apenas un año antes, hablando con emoción sobre “lo mucho que significaba para él ser padre” de su hijo con Cheryl Cole, Bear Grey Payne.

“Hablaba con él sobre que la vida es más que solo música; llegas a un punto en la vida en que puedes elegir”, aseguró el productor. “Solo salíamos como amigos. Por eso me sorprendí tanto cuando me enteré de la noticia”.