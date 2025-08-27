La insospechada amistad entre Chris Matin y Gustavo Dudamel

Parecen universos desconocidos pero, al parecer, tienen más en común de lo que sospechamos. La música clásica y el pop han encontrado en el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el líder de la banda Coldplay una forma de funcionar juntas.

Ambos han convertido su relación artística en un espectáculo histórico. En el marco del 50 aniversario de El Sistema de Orquestas de Venezuela, la Sinfónica Simón Bolívar abrió una residencia de 10 noches en el estadio Wembley de Londres como parte de la gira Music of the Spheres.

Además de abrir los shows, los músicos venezolanos acompañan a Chris Martin y compañía en el escenario principal, fusionando la potencia sinfónica con la energía pop de una de las bandas más grandes del mundo. En palabras de Martin, se trata de su “orquesta favorita en el mundo”, un gesto que subraya el carácter emotivo de esta colaboración.

