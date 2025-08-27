Publicidad

Cultura

La insospechada amistad entre Chris Matin y Gustavo Dudamel

En una histórica alianza entre el pop y la música sinfónica el Sistema de Orquestas de Venezuela tocó con Coldplay gracias a la dupla Martin-Dudamel.
mié 27 agosto 2025 03:50 PM
Parecen universos desconocidos pero, al parecer, tienen más en común de lo que sospechamos. La música clásica y el pop han encontrado en el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el líder de la banda Coldplay una forma de funcionar juntas.

Ambos han convertido su relación artística en un espectáculo histórico. En el marco del 50 aniversario de El Sistema de Orquestas de Venezuela, la Sinfónica Simón Bolívar abrió una residencia de 10 noches en el estadio Wembley de Londres como parte de la gira Music of the Spheres.

Además de abrir los shows, los músicos venezolanos acompañan a Chris Martin y compañía en el escenario principal, fusionando la potencia sinfónica con la energía pop de una de las bandas más grandes del mundo. En palabras de Martin, se trata de su “orquesta favorita en el mundo”, un gesto que subraya el carácter emotivo de esta colaboración.

¿Cómo surgió la amistad entre Gustavo Dudamel y Chris Martin?

La primera chispa entre ambos surgió en 2016, cuando Coldplay encabezó el show de medio tiempo del Super Bowl 50 en California. Dudamel fue invitado a dirigir a los jóvenes músicos de YOLA (Youth Orchestra of Los Angeles) —un programa inspirado en El Sistema— que acompañaron a la banda en ese espectáculo global.

Ese encuentro marcó el inicio de una amistad y complicidad artística: Martin quedó impresionado por la energía de los músicos y por la visión social de Dudamel, mientras que el director venezolano encontró en Coldplay una puerta para llevar la música sinfónica a públicos masivos.

Otro momento clave de su amistad fue cuando en 2018, Chris Martin cantó como invitado especial en el centenario de la LA Phil, dirigida por Dudamel en Los Ángeles.

Wembley 2025 y un set en streaming

Las fechas confirmadas abarcan del 22 de agosto al 8 de septiembre de 2025 (22, 23, 26, 27, 30, 31 de agosto; 3, 4, 7 y 8 de septiembre). El 26 de agosto, el set de apertura de la orquesta fue transmitido gratuitamente en YouTube, permitiendo que millones de personas en el mundo disfrutaran del encuentro entre Coldplay y El Sistema.

Este proyecto también incluyó sesiones en Abbey Road Studios, reforzando la importancia de este momento.

¿Quién es Gustavo Dudamel?

Gustavo Dudamel es un director de orquesta nacido en Venezuela, formado en El Sistema, que ha liderado a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y a la Ópera de París. Reconocido por su carisma y compromiso con la educación musical, ha trabajado con los teatros y orquestas más importantes del mundo, al tiempo que impulsa proyectos sociales y colaboraciones con artistas de pop y rock.

Gustavo Dudamel es uno de los directores de orquesta m´ás relevantes de la actualidad.

¿Quién es Chris Martin?

Chris Martin es el vocalista y compositor principal de Coldplay, banda británica que ha vendido más de 100 millones de discos. Desde su fundación en 1996, Coldplay se ha caracterizado por una mezcla de pop, rock alternativo y espectáculos visuales de gran escala. La gira Music of the Spheres ha batido récords de asistencia y ventas en todo el mundo.

