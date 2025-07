El detalle que Coldplay tuvo con los hijos de Shakira en su último concierto

Shakira y sus hijos en el backstage del concierto de Coldplay

Un día después de que se llevó a cabo el concierto de Coldplay, Shakira publicó una foto en donde aparece junto a Chris Martin, sus hijos y algunos amigos que fueron invitados al backstage del concierto.

"Thanks for having me and my boys be a part of such a special moment! Thanks for your kind words too", escribió la cantante en Instagram.