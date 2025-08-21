Chris Martin habla por primera vez sobre la polémica kiss cam que destapó una infidelidad

El episodio ocurrió el pasado 23 de julio durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Boston. En uno de los momentos más populares del espectáculo, la tradicional kiss cam que busca parejas entre el público para proyectarlas en la pantalla gigante, la cámara enfocó a Andy Byron, CEO de la empresa tecnológica Astronomer, y a Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la misma compañía.

Lejos de seguir el juego romántico, ambos reaccionaron con evidente incomodidad: Byron se agachó bruscamente, mientras Cabot intentó ocultarse detrás de sus manos. El público notó el momento tenso, y el propio Chris Martin, desde el escenario, improvisó un comentario en tono de broma:

"Oh, ¿están teniendo una aventura o son muy tímidos?".

Durante un show en Kingston upon Hull en Reino Unido, Chris Martin retomó el tema frente al público con humor y algo de autocrítica.



Chris Martin was seen getting emotional on stage in Hull last night singing with a fan who had travelled alone all the way from China. #Coldplay #SuperFan #Duet #ColdplayConcert #Hull pic.twitter.com/ISsIoqF0nq — indy100 (@indy100) August 20, 2025

“Estamos muy felices de estar aquí. Muchos de ustedes han escrito carteles, así que me tomaré un momento para leer algunos. Luego veremos qué pasa. Gracias por volver después de la debacle”, bromeó.

“Llevamos haciendo la kiss cam desde hace mucho tiempo y solo recientemente se convirtió en… ya saben. Pero si la vida te da limones, tienes que hacer limonada. Así que vamos a seguir haciéndolo porque queremos conocer a algunos de ustedes”, agregó.

