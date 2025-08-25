El Chopo celebra 50 años con la exposición: Era un árbol y se convirtió en un bosque

La exposición:

Era un árbol y se convirtió en un bosque

La exposición propone un recorrido crítico por los momentos más emblemáticos de la historia del Chopo, desde el nacimiento del cinematógrafo universitario y la fundación de la Semana Cultural Lésbica Gay, hasta la irrupción del performance, la música experimental y la consolidación de sus colecciones artísticas. A través de obras de archivo, documentos históricos y comisiones especiales —como las de Wendy Cabrera Rubio, APRDELESP y Pío Longo—, la muestra traza un mapa vivo de cómo el museo ha sido un epicentro de expresiones disruptivas y comunidades diversas.

Foto de archivo del Museo Universitario del Chopo. (Cortesía UNAM. )

El montaje culmina con un centro de documentación abierto al público, que reúne el acervo del museo para consulta libre. Este espacio no solo funciona como archivo, sino como un lugar donde se amplifican voces, se diversifican narrativas y se cuestionan los relatos oficiales. La metáfora del “árbol convertido en bosque” cobra fuerza aquí: un museo que comenzó como un tronco aislado y se transformó en un ecosistema cultural lleno de ramas, voces y memorias compartidas.

Con esta celebración, el Museo del Chopo reafirma su identidad como un espacio único en México: irreverente, diverso y siempre en diálogo con su tiempo.

Un museo con historia: del dinosaurio al rock mexicano

Fundado en 1975, el Chopo se ha consolidado como un referente cultural de México. Su sede es un edificio de acero estilo jugendstil diseñado en 1902 por Bruno Möhring en Alemania, que después fue trasladado a la Ciudad de México. Durante décadas albergó al Museo de Historia Natural, famoso por el esqueleto de dinosaurio que hoy da nombre al Foro del Dinosaurio Juan José Gurrola.

Vista del Foro EL Dinosaurio Juan José Gurrola. (Cortesía UNAM. )

En sus pasillos nació el legendario Tianguis del Chopo, uno de los puntos de encuentro más importantes de la contracultura mexicana. También fue casa de los primeros conciertos de rock en español, del movimiento punk y rupestre, además de ciclos de cine alternativo y la Semana Cultural Lésbica Gay, hoy Festival Internacional por la Diversidad Sexual (FIDS). Todo esto convirtió al museo en un refugio para la disidencia, la música y las artes vivas .

