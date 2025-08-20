El legendario Steve McCurry, fotógrafo de “La niña afgana” visitará México

El Museo Franz Mayer será el escenario de la visita a México de Steve McCurry, uno de los fotógrafos más influyentes y reconocidos a nivel mundial. El autor de la icónica imagen La niña afgana, publicada en la portada de National Geographic en 1985, ofrecerá dos conferencias magistrales los próximos 28 y 29 de agosto a las 18:00 horas, en el marco del Día Mundial de la Fotografía .
Durante los conversatorios titulados Imagen, símbolo y verdad, McCurry dialogará con la curadora Anne Morin, directora de diChroma Photography, sobre la potencia de la fotografía documental, el cruce con la cultura visual y las historias detrás de algunas de sus imágenes más impactantes, así lo dio a conocer el Museo a través de un comunicado.
¿Quién es Steve McCurry?
Nacido en Filadelfia en 1950, McCurry es una de las figuras más importantes de la fotografía contemporánea. Su trabajo ha documentado conflictos, tradiciones y culturas alrededor del mundo, siempre con un profundo énfasis en el elemento humano. Su célebre retrato de la joven refugiada afgana Sharbat Gula se convirtió en una de las fotografías más reconocibles del siglo XX.
A lo largo de su carrera ha recibido prestigiosos galardones como la Medalla de Oro Robert Capa y múltiples premios de World Press Photo, además de ser incluido en 2019 en el Salón Internacional de la Fama de la Fotografía. En México, el público tuvo la oportunidad de disfrutar de su retrospectiva Icons en 2023, que reunió más de 100 imágenes y atrajo a más de 60 mil visitantes al mismo Museo Franz Mayer .
Polémicas alrededor del trabajo de Steve McCurry
A pesar de su prestigio internacional, Steve McCurry también ha enfrentado críticas y controversias. En 2016 algunos medios y colegas fotógrafos señalaron el uso de retoques digitales en parte de su obra, cuestionando la línea entre fotografía documental y fotografía artística. El propio McCurry reconoció que, en esa etapa, su trabajo debía entenderse más como arte visual que como fotoperiodismo estricto. Esta discusión abrió un debate en la comunidad fotográfica sobre los límites de la edición y el papel de la fotografía en la era digital.
McCurry en México
Aunque en 2023 ya había presentado su exposición Icons en el Franz Mayer, esta es la primera ocasión en que el fotógrafo convive directamente con sus admiradores mexicanos en el recinto. El programa incluye no solo las conferencias, sino también actividades especiales como firma de catálogos y convivencia en el claustro renovado del museo .
¿Cuándo y dónde se presentará Steve McCurry en México?
El evento promete ser una experiencia única para los amantes de la fotografía y una oportunidad irrepetible para escuchar de primera mano a un maestro que ha dedicado más de cinco décadas a capturar imágenes que interpretan y transforman la manera en que vemos el mundo.