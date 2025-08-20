El legendario Steve McCurry, fotógrafo de “La niña afgana” visitará México

¿Quién es Steve McCurry?

Nacido en Filadelfia en 1950, McCurry es una de las figuras más importantes de la fotografía contemporánea. Su trabajo ha documentado conflictos, tradiciones y culturas alrededor del mundo, siempre con un profundo énfasis en el elemento humano. Su célebre retrato de la joven refugiada afgana Sharbat Gula se convirtió en una de las fotografías más reconocibles del siglo XX.

A lo largo de su carrera ha recibido prestigiosos galardones como la Medalla de Oro Robert Capa y múltiples premios de World Press Photo, además de ser incluido en 2019 en el Salón Internacional de la Fama de la Fotografía. En México, el público tuvo la oportunidad de disfrutar de su retrospectiva Icons en 2023, que reunió más de 100 imágenes y atrajo a más de 60 mil visitantes al mismo Museo Franz Mayer .

Trabajo de Steve McCurry. (Cortesía del Museo Franz Mayer. )

Polémicas alrededor del trabajo de Steve McCurry

A pesar de su prestigio internacional, Steve McCurry también ha enfrentado críticas y controversias. En 2016 algunos medios y colegas fotógrafos señalaron el uso de retoques digitales en parte de su obra, cuestionando la línea entre fotografía documental y fotografía artística. El propio McCurry reconoció que, en esa etapa, su trabajo debía entenderse más como arte visual que como fotoperiodismo estricto. Esta discusión abrió un debate en la comunidad fotográfica sobre los límites de la edición y el papel de la fotografía en la era digital.

