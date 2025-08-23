‘Emily in Paris’ retoma grabaciones tras la muerte de un asistente de director

¿Quién era Diego Borella, asistente de director que murió en el set de 'Emily in Paris'?

La filmación de la quinta temporada de la serie Emily in Paris se suspendió de manera inmediata y el equipo rindió un homenaje en memoria de Diego Borella antes de retomar actividades dos días más tarde. El rodaje, que había comenzado el 15 de agosto, estaba previsto para concluir el 25 del mismo mes, con varias locaciones icónicas de Venecia como escenario.

Diego Borella, asistente de director que murió en el set de 'Emily in Paris' (Book Sprint Edizioni)

Borella, quien era un profesional contratado en Italia como tercer asistente de director para la producción de Netflix, tenía experiencia en producciones internacionales y también desarrolló una faceta como escritor, con publicaciones de poesía y cuentos, según se ha dado a conocer.

“Nacido en Venecia en 1978, Diego comenzó a vivir, estudiar, trabajar y experimentar diversos lugares y circunstancias”, se lee en su perfil de escritor en la página de Book Sprint Edizioni, editorial que lo publicó.

“Venecia, Roma, Nueva York, Londres, etc. Y cada lugar y experiencia ha dejado su huella. Trabajando en cine y teatro durante años, e improvisando en diversos papeles, nunca ha abandonado su pasión por la escritura. Una pasión que ahora ha culminado en esta pequeña colección de textos”, añade el sitio donde se muestran sus libros de poesía.