En contraste con las imágenes idílicas que presenta la serie Emily in Paris, esta semana se vivió una tragedia que ensombreció la producción de la serie de Netflix, debido a que un asistente de director murió en el set mientras grababan escenas en Venecia.
‘Emily in Paris’ retoma grabaciones tras la muerte de un asistente de director
Muere asistente de dirección en el set de 'Emily in Paris' en Venecia
Diego Borella, de 47 años, colapsó el jueves 21 de agosto en el Hotel Danieli, uno de los escenarios elegidos para el rodaje de la quinta temporada de Emily in Paris, que actualmente graba su quinta temporada en Venecia.
Según medios internacionales, la muerte del asistente de director ocurrió alrededor de las 7:00 de la noche y, pese a la rápida intervención de los servicios médicos, el fallecimiento de Borella fue confirmado poco después, mientras que las primeras versiones apuntan a que perdió la vida debido a un posible infarto.
¿Quién era Diego Borella, asistente de director que murió en el set de 'Emily in Paris'?
La filmación de la quinta temporada de la serie Emily in Paris se suspendió de manera inmediata y el equipo rindió un homenaje en memoria de Diego Borella antes de retomar actividades dos días más tarde. El rodaje, que había comenzado el 15 de agosto, estaba previsto para concluir el 25 del mismo mes, con varias locaciones icónicas de Venecia como escenario.
Borella, quien era un profesional contratado en Italia como tercer asistente de director para la producción de Netflix, tenía experiencia en producciones internacionales y también desarrolló una faceta como escritor, con publicaciones de poesía y cuentos, según se ha dado a conocer.
“Nacido en Venecia en 1978, Diego comenzó a vivir, estudiar, trabajar y experimentar diversos lugares y circunstancias”, se lee en su perfil de escritor en la página de Book Sprint Edizioni, editorial que lo publicó.
“Venecia, Roma, Nueva York, Londres, etc. Y cada lugar y experiencia ha dejado su huella. Trabajando en cine y teatro durante años, e improvisando en diversos papeles, nunca ha abandonado su pasión por la escritura. Una pasión que ahora ha culminado en esta pequeña colección de textos”, añade el sitio donde se muestran sus libros de poesía.
Tras la pausa por el fallecimiento de Diego Borella, las grabaciones continuaron en la ciudad de los canales con el elenco principal encabezado por Lily Collins y Eugenio Franceschini, quienes este sábado grabaron escenas junto a los actores Ashley Park y Paul Forman (que son pareja en la serie y en la vida real), a bordo de una góndola.
“Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia productora de 'Emily en París'”, declaró un portavoz de Netflix, según publica People. “Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles”.
Asimismo, la plataforma de streaming confirmó que la quinta temporada de Emily in Paris mantiene su fecha de estreno para el 18 de diciembre.