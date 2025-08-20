Todo sobre Emily in Paris temporada 5: fecha de estreno, elenco y la trama

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de Emily in Paris?

Esta nueva entrega continúa transportando a Emily Cooper, protagonizada por Lily Collins. Esta vez, la historia nos llevará más allá de las calles de París, adentrándose en las vibrantes ciudades de Roma y Venecia, dos escenarios clave para el crecimiento personal y profesional de Emily.

La temporada 5 de Emily in Paris se estrena el 18 de diciembre de 2025 con 10 episodios que estarán disponibles en la plataforma de streaming desde el primer día.

Benvenuto! Emily in Paris Season 5 arrives DECEMBER 18!



Here's your first look: pic.twitter.com/HA1aWiCzlS — Netflix (@netflix) August 20, 2025

¿De qué trata la temporada 5 de Emily in Paris?

En esta nueva entrega, Emily lidera la Agencia Grateau en Roma, donde enfrentará una serie de desafíos inesperados. Una idea profesional que fracasa, un secreto que podría destruir una de sus relaciones más importantes y una búsqueda constante de identidad marcarán la evolución de su personaje.

A través de todo esto, Emily encontrará nuevas formas de conectar consigo misma, con los demás y con el mundo que la rodea.

Lily Collins y Eugenio Franceschini. (NETFLIX)

La sinopsis oficial adelanta que esta temporada será clave para redefinir el rumbo de Emily, no solo como publicista, sino también como mujer que se enfrenta a decisiones cruciales en el amor y la amistad.