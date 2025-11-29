“Nunca me imaginé llegar a tantas personas”: Carin León celebra mil millones de reproducciones de ‘Primera Cita’

El éxito de "Primera Cita" y la residencia en Las Vegas, destacan en la carrera de Carin León

El éxito de “Primera Cita” se suma a la lista de reconocimientos que Carin León ha acumulado en los últimos años, consolidándose como uno de los artistas más influyentes de la música regional mexicana.

Su capacidad para conectar con públicos diversos le ha permitido trascender fronteras y posicionarse en los principales rankings internacionales, al interpretar no sólo banda, norteño, sino también blues, rock y convertirse en todo un showman en sus presentaciones en vivo.

"Primera Cita" de Carin León supera mil millones de streams en Spotify (Getty Images)

Este logro llega en paralelo con otro anuncio que ha generado gran expectativa: su residencia en Las Vegas programada para 2026. Los boletos para las primeras fechas se agotaron en cuestión de horas, reflejando la fuerza de convocatoria que el artista tiene en Estados Unidos y la creciente demanda por su propuesta musical.

La residencia en Las Vegas representa un paso estratégico en la internacionalización de Carin León, quien se suma a la lista de artistas latinos que han conquistado escenarios de gran prestigio en esa ciudad.

Su presencia en este mercado confirma que el regional mexicano vive un momento de expansión sin precedentes.