Muere Jorge Kahwagi Gastine a los 85 años, empresario y dueño de La Crónica de Hoy

Muere Jorge Kahwagi Gastine a los 85 años

Este lunes 23 de marzo se confirmó el fallecimiento del empresario mexicano Jorge Kahwagi Gastine, a los 85 años de edad. La noticia fue confirmada por el periódico La Crónica de Hoy a través de sus redes sociales.

Jorge Kahwagi Gastine (Mario Jasso)

“Lamentamos informar el fallecimiento de don Jorge Kahwagi Gastine, a los 85 años, este lunes 23 de marzo” se lee en la publicación.

“Empresario y abogado, presidente de 'La Crónica de Hoy', además de fundador de la 'Inmobiliaria Layla' y propietario de 'Cosmocolor', también destacó en el ámbito deportivo, representando al Club de Golf Tequisquiapan, y en el académico, como miembro de la Junta de Gobierno del Cinvestav del IPN, así como integrante de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados”.



🕊️ Lamentamos informar el fallecimiento de don Jorge Kahwagi Gastine, a los 85 años, este lunes 23 de marzo. Empresario y abogado, presidente de 'La Crónica de Hoy', además de fundador de la 'Inmobiliaria Layla' y propietario de 'Cosmocolor', también destacó en el ámbito… pic.twitter.com/EL2eKhvFs9 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) March 24, 2026

A lo largo de su vida, Jorge Kahwagi construyó una presencia sólida tanto en el ámbito empresarial como en el mediático, consolidándose como una figura influyente en la industria editorial mexicana. Su papel al frente de Grupo Crónica marcó una etapa de consolidación para el medio como un referente informativo.