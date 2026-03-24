Muere Jorge Kahwagi Gastine a los 85 años, empresario y dueño de La Crónica de Hoy

El empresario Jorge Kahwagi Gastine falleció este lunes a los 85 años. A lo largo de su carrera, construyó una sólida trayectoria tanto en el ámbito empresarial como en el mediático, convirtiéndose en una figura influyente dentro de la industria editorial en México.
Su liderazgo al frente de Grupo Crónica marcó una etapa clave de consolidación, posicionando al medio como un referente informativo.
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Muere Jorge Kahwagi Gastine a los 85 años
Este lunes 23 de marzo se confirmó el fallecimiento del empresario mexicano Jorge Kahwagi Gastine, a los 85 años de edad. La noticia fue confirmada por el periódico La Crónica de Hoy a través de sus redes sociales.
“Lamentamos informar el fallecimiento de don Jorge Kahwagi Gastine, a los 85 años, este lunes 23 de marzo” se lee en la publicación.
“Empresario y abogado, presidente de 'La Crónica de Hoy', además de fundador de la 'Inmobiliaria Layla' y propietario de 'Cosmocolor', también destacó en el ámbito deportivo, representando al Club de Golf Tequisquiapan, y en el académico, como miembro de la Junta de Gobierno del Cinvestav del IPN, así como integrante de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados”.
🕊️ Lamentamos informar el fallecimiento de don Jorge Kahwagi Gastine, a los 85 años, este lunes 23 de marzo.
Empresario y abogado, presidente de 'La Crónica de Hoy', además de fundador de la 'Inmobiliaria Layla' y propietario de 'Cosmocolor', también destacó en el ámbito… pic.twitter.com/EL2eKhvFs9
A lo largo de su vida, JorgeKahwagi construyó una presencia sólida tanto en el ámbito empresarial como en el mediático, consolidándose como una figura influyente en la industria editorial mexicana. Su papel al frente de Grupo Crónica marcó una etapa de consolidación para el medio como un referente informativo.
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¿Quién era Jorge Kahwagi Gastine?
Jorge Kahwagi Gastine nació el 8 de noviembre de 1943, de origen libanés. Llegó a México a los cinco años junto a su familia, tras un viaje marítimo que marcó el inicio de su vida en el país.
Se formó como licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo un doctorado en Administración Pública por la Universidad Panamericana, donde también cursó estudios en alta dirección de empresas.
A lo largo de su trayectoria, destacó por su liderazgo en distintos sectores. Fue presidente del periódico La Crónica de Hoy, desde donde impulsó el desarrollo del periodismo nacional. Además, fundó la empresa Inmobiliaria Layla y fue propietario de Cosmocolor, compañía especializada en la impresión de documentos oficiales como cédulas profesionales y licencias de conducir.
Su experiencia lo llevó también a presidir la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), fortaleciendo la participación del sector empresarial en la economía del país.
Más allá del ámbito empresarial, tuvo presencia en actividades deportivas, particularmente en el Club de Golf Tequisquiapan. En el terreno académico, formó parte de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), además de ser miembro activo de la Barra del Colegio de Abogados de México.