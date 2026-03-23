Muere Leonid Radvinsky, dueño mayoritario de OnlyFans, tras una larga batalla contra el cáncer

Leonid Radvinsky: De emprendedor digital a multimillonario
Leonid Radvinsky nació el 30 de mayo de 1982 en Odesa, Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética. Emigró con su familia a Estados Unidos cuando era niño y vivió en Chicago. Se graduó en economía de la Universidad Northwestern en 2002. Desde estudiante ya incursionaba en negocios digitales relacionados con contenido adulto: fundó Cybertania, un servicio de referidos para sitios pornográfico
Posteriormente creó MyFreeCams (MFC), una plataforma de webcam en vivo que se convirtió en una de las más exitosas en su categoría durante los 2000, generando ingresos principalmente por propinas y funciones premium.
En 2018 adquirió la mayoría accionaria (aproximadamente 75%) de OnlyFans de sus fundadores originales, el británico Tim Stokely y su padre Guy Stokely, quienes lanzaron la plataforma en 2016 con una inversión inicial modesta de alrededor de 10,000 euros.
Bajo su liderazgo, OnlyFans alcanzó popularidad, especialmente durante la pandemia, al posicionarse como una red de suscripciones para creadores de contenido, mayoritariamente adultos, aunque también fitness, música y otras categorías. La plataforma reportó cientos de millones en ingresos anuales, y Radvinsky recibió ganancias millonarias: 338 millones de dólares en 2022, 472 millones en 2023 y hasta 701 millones en 2024, logrando un patrimonio neto estimado en 4.7 mil millones de dólares al momento de su muerte según Forbes, aunque estimaciones previas lo colocaban en hasta 7.8 mil millones de dólares en 2025.