Muere Leonid Radvinsky, dueño mayoritario de OnlyFans, tras una larga batalla contra el cáncer

Muere Leonid Radvinsky, dueño mayoritario de OnlyFans, a los 43 años

El empresario Leonid Radvinsky, propietario mayoritario de OnlyFans, falleció a los 43 años tras una larga batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial emitido por la empresa y rápidamente retomada por medios internacionales, volviéndose viral a nivel mundial.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer. Su familia ha solicitado privacidad en este momento tan difícil”.

Leonid Radvinsky (RRSS)

La causa de la muerte fue cáncer, aunque no se precisó el tipo ni el estado de la enfermedad al momento del fallecimiento. En el comunicado, la empresa únicamente señaló que se trató de una “larga batalla”, sin ofrecer más detalles sobre el diagnóstico, el inicio del padecimiento ni las etapas del tratamiento.

Radvinsky era conocido por mantener un perfil extremadamente bajo, por lo que detalles médicos personales no han sido divulgados por la familia ni por la empresa.