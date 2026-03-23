Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Muere Leonid Radvinsky, dueño mayoritario de OnlyFans, tras una larga batalla contra el cáncer

El empresario Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, falleció tras una larga batalla contra el cáncer, su muerte fue confirmada por la empresa.
lun 23 marzo 2026 09:40 AM
Leonid Radvinsky
Leonid Radvinsky (RRSS)

Leonid Radvinsky, el multimillonario ucraniano-estadounidense y dueño mayoritario de la plataforma de contenido para dultos OnlyFans, falleció a los 43 años tras una larga batalla contra el cáncer.

La confirmación oficial llegó este lunes 23 de marzo de 2026 por parte de la empresa OnlyFans, con sede en Londres.

Publicidad

Muere Leonid Radvinsky, dueño mayoritario de OnlyFans, a los 43 años

El empresario Leonid Radvinsky, propietario mayoritario de OnlyFans, falleció a los 43 años tras una larga batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial emitido por la empresa y rápidamente retomada por medios internacionales, volviéndose viral a nivel mundial.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer. Su familia ha solicitado privacidad en este momento tan difícil”.

Leonid Radvinsky
Leonid Radvinsky (RRSS)

La causa de la muerte fue cáncer, aunque no se precisó el tipo ni el estado de la enfermedad al momento del fallecimiento. En el comunicado, la empresa únicamente señaló que se trató de una “larga batalla”, sin ofrecer más detalles sobre el diagnóstico, el inicio del padecimiento ni las etapas del tratamiento.

Radvinsky era conocido por mantener un perfil extremadamente bajo, por lo que detalles médicos personales no han sido divulgados por la familia ni por la empresa.

Publicidad

Leonid Radvinsky: De emprendedor digital a multimillonario

Leonid Radvinsky nació el 30 de mayo de 1982 en Odesa, Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética. Emigró con su familia a Estados Unidos cuando era niño y vivió en Chicago. Se graduó en economía de la Universidad Northwestern en 2002. Desde estudiante ya incursionaba en negocios digitales relacionados con contenido adulto: fundó Cybertania, un servicio de referidos para sitios pornográfico

Posteriormente creó MyFreeCams (MFC), una plataforma de webcam en vivo que se convirtió en una de las más exitosas en su categoría durante los 2000, generando ingresos principalmente por propinas y funciones premium.

En 2018 adquirió la mayoría accionaria (aproximadamente 75%) de OnlyFans de sus fundadores originales, el británico Tim Stokely y su padre Guy Stokely, quienes lanzaron la plataforma en 2016 con una inversión inicial modesta de alrededor de 10,000 euros.

Bajo su liderazgo, OnlyFans alcanzó popularidad, especialmente durante la pandemia, al posicionarse como una red de suscripciones para creadores de contenido, mayoritariamente adultos, aunque también fitness, música y otras categorías. La plataforma reportó cientos de millones en ingresos anuales, y Radvinsky recibió ganancias millonarias: 338 millones de dólares en 2022, 472 millones en 2023 y hasta 701 millones en 2024, logrando un patrimonio neto estimado en 4.7 mil millones de dólares al momento de su muerte según Forbes, aunque estimaciones previas lo colocaban en hasta 7.8 mil millones de dólares en 2025.

Publicidad

El lado filantropico de Leonid Radvinsky

Además de OnlyFans, a través de Fenix International Ltd., Leonid Radvinsky fue fundador y dueño de MyFreeCams. También realizó donaciones a diversas causas filantrópicas, incluyendo donaciones al esfuerzo de ayuda a Ucrania, con más de 1.3 millones en cripto en 2022, al Memorial Sloan Kettering Cancer Center y a organizaciones de bienestar animal como West Suburban Humane Society.

A pesar de su fortuna, mantuvo un perfil bajo: Vivía en Florida, entrenaba para ser piloto de helicóptero y mantenía un perfil discreto, sin redes sociales activas ni apariciones públicas frecuentes.

Hasta el momento no hay información pública confirmada sobre su estado civil, ni si tenía hijos. Su familia pidió privacidad y respeto ante su muerte, y no se han revelado detalles al respecto en comunicados oficiales.

Tags

Fallecimientos

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

31 Mujeres.jpg

Publicidad