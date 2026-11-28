En un adelanto del programa, se ve a Kate mientras escucha mensajes de voz que sus hijos grabaron para apoyarla en el reto de montaña Three Peaks Challenge, quienes le expresan su cariño y orgullo por el desafío que enfrenta.

Ante esto, Kate explica la importancia que tuvieron sus hijos durante su enfermedad, ya que fueron la razón que la impulsó a salir del hospital y también la motivación para terminar el recorrido de montaña que protagoniza el documental.



Kate Middleton, el príncipe William y sus hijos George, Charlotte y Louis (Ben Montgomery/Getty Images)

Los avances de Heal también muestran a la esposa del príncipe William hablando de la incertidumbre que acompaña un diagnóstico de cáncer, las dificultades de la hospitalización y la manera en que la experiencia modificó su perspectiva sobre la maternidad y la vida.

Kate Middleton revela que sus hijos George, Charlotte y Louis fueron su motivación para salir del hospital

La escena ocurre durante el ascenso al Scafell Pike, la segunda montaña del Three Peaks Challenge, en Inglaterra. Kate ya había completado el ascenso al Ben Nevis, en Escocia, cuando su hermano menor, James Middleton, le reproduce los mensajes que William grabó con las voces de sus tres hijos.

Charlotte le dice: "Hola, mamá. Te quiero muchísimo. Estamos muy orgullosos de que hagas esta caminata y enfrentes estos desafíos. Te deseamos mucha suerte y estaré animándote. Nos vemos pronto".

George y Louis también participan en las grabaciones. El menor le recuerda a su mamá que siempre estará en su corazón, mientras que George le transmite el apoyo de toda la familia.

"Hola, mami. Te quiero de verdad y espero que te vaya bien subiendo la montaña", se oye decir a Louis.



Kate Middleton, el príncipe William y sus hijos George, Charlotte y Louis (CARLOS JASSO/AFP)

"Te ves verdaderamente muy fuerte. Continúa, estamos todos detrás de ti", le dice George, quien dice que va siguiendo su ruta en el sitio de Flightradar.

Al escuchar los mensajes, Kate se emociona y responde: "Qué lindos". James le explica que William se los envió y que esperó hasta llegar a la cima para que los escuchara.

"Ellos me dieron la razón para salir del hospital. Ellos me van a dar la razón para terminar este desafío", dice la princesa de Gales en ese momento, según reportes de medios británicos que pudieron ver la grabación.

Después de escuchar a sus hijos, Kate deja una pequeña piedra entre las rocas de la cima como homenaje a ellos. "Esto es para los niños", dice.

La escena permite conocer un aspecto de su recuperación que la familia real británica mantuvo en privado: la importancia que tuvo la maternidad para afrontar el tratamiento y encontrar motivos para seguir adelante.

La princesa también reflexiona sobre cómo la enfermedad modificó su manera de ejercer la maternidad. En el documental explica que aprendió a reducir el ritmo, detenerse y estar presente en los momentos importantes.

"Pasamos mucho tiempo haciendo cosas y no simplemente siendo", reflexiona. Y añade que, como madre, comprendió que estar junto a sus hijos, acompañarlos y compartir tiempo con ellos también es suficiente.