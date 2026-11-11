Kate Middleton compartió una de sus reflexiones más personales sobre su experiencia con el cáncer. En una nueva entrevista, la princesa de Gales recordó que, durante su estancia en el hospital, los médicos le advirtieron que su recuperación no seguiría un camino sencillo ni constante: habría días buenos, otros complicados y, sobre todo, necesitaría tiempo.
“Mi recuperación no sería lineal”: Kate Middleton habla de los días más difíciles tras el cáncer
Kate Middleton habla de los días más difíciles tras superar el cáncer
“En el hospital me dijeron que mi recuperación no sería lineal. Habría días buenos y días malos, y llevaría tiempo”, contó Kate durante una conversación con el escritor Robert Macfarlane para una edición especial de la revista Country Life.
Estas declaraciones, dejan ver una etapa que ha mantenido, en gran medida, lejos de la exposición pública. Aunque en enero de 2025 anunció que su cáncer estaba en remisión, la princesa dejó claro que el proceso de recuperación va más allá de concluir un tratamiento médico.
En la entrevista, que forma parte de un número especial de Country Life, cuya edición estuvo a cargo del príncipe William, Kate también habló de la importancia que tuvo la naturaleza para encontrar tranquilidad y esperanza durante ese periodo.
"No nos exige nada. No nos juzga ni espera que actuemos. Simplemente nos permite ser. Realmente ha sido mi santuario y un lugar al que instintivamente he querido ir", explicó.
Kate también comparó su proceso de recuperación con los ciclos de la naturaleza, en los que los periodos de descanso y renovación son tan importantes como los momentos de crecimiento.
“Esto es igual que en la naturaleza. Nos muestra que los periodos de descanso, reflexión y renovación son tan importantes como los momentos de crecimiento”, explicó.
Kate también habló de la esperanza que ha encontrado en su entorno y en las personas que la acompañaron durante los momentos difíciles. Para ella, la naturaleza le da una lección importante: incluso cuando la vida presenta desafíos, no estamos solos y formamos parte de algo más grande.
“Tener una sensación de conexión, personas de confianza a tu alrededor y lugares donde te sientas en paz puede ser increíblemente importante durante los momentos difíciles”, compartió.
Kate Middleton anuncia que está en remisión
La princesa de Gales anunció en marzo de 2024 que había sido diagnosticada con cáncer, después de que los médicos detectaran la enfermedad durante los estudios posteriores a una cirugía abdominal a la que se sometió en enero de ese año. En ese momento, explicó que había comenzado un tratamiento de quimioterapia preventiva y pidió privacidad para concentrarse en su salud y en su familia.
En septiembre de 2024 informó que había concluido la quimioterapia, aunque también reconoció que su regreso a la vida cotidiana sería gradual. Meses después, en enero de 2025, durante una visita al hospital Royal Marsden de Londres, donde recibió atención médica, confirmó que la enfermedad estaba en remisión.
“Es un alivio estar ahora en remisión y sigo concentrada en mi recuperación”, escribió entonces en un mensaje público.
Desde ese momento, Kate ha retomado progresivamente sus compromisos oficiales. No obstante, sus nuevas declaraciones muestran que la experiencia continúa teniendo un impacto profundo en su manera de entender la vida, el bienestar y la importancia de contar con una red de apoyo.
“Es la sensación de esperanza que encontramos en los momentos más oscuros”, reflexionó durante la entrevista. Para la princesa, encontrar formas de conectar con otras personas y contribuir a su comunidad también puede ser una fuente de fortaleza.