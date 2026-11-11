“Mi recuperación no sería lineal”: Kate Middleton habla de los días más difíciles tras el cáncer

Kate Middleton habla de los días más difíciles tras superar el cáncer

“En el hospital me dijeron que mi recuperación no sería lineal. Habría días buenos y días malos, y llevaría tiempo”, contó Kate durante una conversación con el escritor Robert Macfarlane para una edición especial de la revista Country Life.

Estas declaraciones, dejan ver una etapa que ha mantenido, en gran medida, lejos de la exposición pública. Aunque en enero de 2025 anunció que su cáncer estaba en remisión, la princesa dejó claro que el proceso de recuperación va más allá de concluir un tratamiento médico.

En la entrevista, que forma parte de un número especial de Country Life, cuya edición estuvo a cargo del príncipe William, Kate también habló de la importancia que tuvo la naturaleza para encontrar tranquilidad y esperanza durante ese periodo.

"No nos exige nada. No nos juzga ni espera que actuemos. Simplemente nos permite ser. Realmente ha sido mi santuario y un lugar al que instintivamente he querido ir", explicó.



Kate también comparó su proceso de recuperación con los ciclos de la naturaleza, en los que los periodos de descanso y renovación son tan importantes como los momentos de crecimiento.

“Esto es igual que en la naturaleza. Nos muestra que los periodos de descanso, reflexión y renovación son tan importantes como los momentos de crecimiento”, explicó.

Kate también habló de la esperanza que ha encontrado en su entorno y en las personas que la acompañaron durante los momentos difíciles. Para ella, la naturaleza le da una lección importante: incluso cuando la vida presenta desafíos, no estamos solos y formamos parte de algo más grande.

“Tener una sensación de conexión, personas de confianza a tu alrededor y lugares donde te sientas en paz puede ser increíblemente importante durante los momentos difíciles”, compartió.

