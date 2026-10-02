Kate Middleton revela cómo es su vida en casa con el príncipe William: “Me encanta lavar los platos”

Kate Middleton revela cómo es su vida en casa con el príncipe William

La confesión ocurrió el 30 de septiembre, durante una visita de Kate a un servicio de minibuses comunitarios en Pulborough, West Sussex. La princesa acompañó a una mujer de 94 años hasta un almuerzo comunitario y después convivió con los asistentes.

En medio de la conversación, Kate sorprendió al contar que hay una tarea doméstica que disfruta especialmente: lavar los platos. “Me encanta lavar los platos. De verdad”, comentó ante los asistentes.

La respuesta de Kate fue bastante clara: ella se encarga de lavar los platos, mientras que el príncipe William tiene otra función.

Cuando le preguntaron si su esposo también ayuda con esta tarea, la princesa de Gales explicó que él se ocupa de secarlos. Incluso describió su dinámica como un “buen equipo” y aseguró que sus hijos también participan.

“Él seca. Somos un buen equipo”, contó Kate, quien añadió que los tres pequeños también se involucran en las labores de casa.

De esta manera, los príncipes George, Charlotte y Louis también tienen asignadas tareas domésticas.

Kate Middleton revela un poco de su vida familiar

La anécdota de los platos no fue el único detalle personal que Kate compartió durante su encuentro con los habitantes de Pulborough.

Mientras viajaba en el minibús junto a los asistentes del almuerzo, la princesa contó entre risas que suele ser despistada y que en ocasiones tiene que recordarles a sus hijos que se pongan el cinturón de seguridad.

También habló sobre la importancia de este tipo de encuentros para combatir el aislamiento y hacer comunidad. “Qué bonita manera de hacer amigos”, comentó al observar la cercanía entre los asistentes al almuerzo semanal.

La visita formó parte de su trabajo para destacar la importancia de los servicios comunitarios y el papel de los voluntarios, especialmente para las personas mayores que pueden sentirse aisladas.

