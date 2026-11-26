Seis pares de mancuernillas y un reloj: los objetos robados de la residencia de William y Kate

De acuerdo con el reporte de la fiscalía ante el Tribunal de Magistrados de Norwich, los acusados ingresaron a un vestidor de la residencia de William y Kate y sustrajeron seis pares de mancuernillas y un reloj. Sin embargo, el valor de las piezas no fue establecido durante la audiencia.

Uno de los pares de mancuernillas fue descrito como perteneciente "al duque de Edimburgo". Sin embargo, no se precisó si se referían al difunto príncipe Felipe, esposo de Isabel II, o al príncipe Eduardo, quien ahora ostenta el título de su papá.



La policía presentó cargos a los detenidos en el robo a la residencia de William y Kate (WPA Pool/Getty Images)





Así entraron los ladrones a la residencia de William y Kate

Las acusaciones presentadas ante el tribunal indican que los hombres que entraron a la propiedad utilizaron una tubería de desagüe para escalar por el exterior de la misma y llegar a una ventana por donde entraron a un vestidor.

La policía encontró daños en el marco de una ventana, presuntamente ocasionados durante el ingreso. También se activaron sensores de movimiento en distintos puntos del lugar, incluidos los ubicados cerca de una ventana de la Orangery, una construcción dentro de los terrenos de Anmer Hall.



La policía presentó cargos a los detenidos en el robo a la residencia de William y Kate (Pool/Getty Images)

El registro de los sensores comenzó a las 5:49 de la tarde del lunes 23 de noviembre. Durante una ronda de vigilancia, David Harrison, responsable de conservación de Sandringham, detectó mediante un dispositivo térmico a dos hombres que corrieron hacia una zona boscosa.

El miembro del staff intentó seguirlos en un coche, pero no consiguió localizarlos en ese momento. Posteriormente, la policía arrestó a dos hombres que, según se informa, no llevaban zapatos. La búsqueda contó con perros policía, drones y un helicóptero del Servicio Aéreo Nacional de la Policía.