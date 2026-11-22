Kate Middleton habla del impacto del cáncer en su vida en un documental

El primer tráiler de la producción se dio a conocer el sábado. En las imágenes, Kate Middleton aparece recorriendo algunos de los paisajes montañosos más impresionantes de Reino Unido mientras comparte pensamientos sobre el impacto físico y emocional de la enfermedad.

“El cáncer te cambia”, dice la princesa en uno de los momentos del avance. “Cambia tu cuerpo, te cambia físicamente. Pero hay un aspecto mucho más profundo de lo que un diagnóstico de cáncer provoca en ti”.

Heal se estrenará el próximo 30 de noviembre a las 8 de la noche, hora del Este y del Pacífico, a través de NBC. La producción busca mostrar cómo las personas enfrentan una enfermedad grave y encuentran apoyo, fortaleza y motivos para seguir adelante después de recibir un diagnóstico.

“La sanación es un viaje”, expresa Kate en el documental. “Cómo reconectar con las cosas que una vez conociste y cómo encontrar una sensación de esperanza y alegría junto con la incertidumbre”.



Kate Middleton (Heal)

Kate Middleton recuerda su experiencia con el cáncer durante un desafío de montaña

Una parte central del documental sigue a la princesa de Gales durante el Desafío Nacional de las Tres Cumbres, que realizó en secreto a finales de junio. La actividad consistió en escalar las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en un periodo de 24 horas, con el propósito de apoyar a Royal Marsden Cancer Charity.

Durante el recorrido, Kate Middleton no solo habla de su propia recuperación, también se acerca a otras personas que han atravesado enfermedades graves y comparte con ellas algunas de las emociones que acompañan estos procesos.

La producción incluye además la participación de su hermano menor, James Middleton, quien la acompañó durante algunos tramos de la expedición. Entre ambos protagonizan una conversación especialmente emotiva sobre el final del tratamiento contra el cáncer.

James recuerda la tradición de tocar una campana al terminar el tratamiento en el hospital Royal Marsden y le pregunta a su hermana: “¿No es cierto que al salir del Royal Marsden se toca la campana?”.

“Sí, pero yo no toqué el timbre”, responde Kate. Ante su respuesta, James le propone: “Así que quizás este sea el momento en que toques la campana”.

El intercambio hace referencia a una de las tradiciones más reconocidas entre los pacientes que concluyen sus tratamientos oncológicos y añade un significado especial al recorrido que ambos realizan juntos.