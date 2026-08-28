Mette Marit, la nueva reina de Noruega manchada por la polémica

MAMÁ SOLTERA ANTES QUE PRINCESA

Cuando Mette-Marit conoció al príncipe Haakon, heredero de la Corona noruega, ya tenía un hijo: Marius Borg Høiby, nacido en 1997 de una relación anterior.

Ignorando el qué dirán, la pareja se casó en 2001, cuando Marius tenía cuatro años. El niño creció dentro de la familia real, pero siempre mantuvo una posición particular: no recibió título, no tuvo funciones oficiales y nunca representó a la Corona.

Con Haakon, Mette-Marit tuvo otros dos hijos: Ingrid Alexandra, nacida en 2004, y Sverre Magnus, quien completó la familia en 2005.

La muerte del rey Harald V de Noruega conmociona al mundo. (Getty Images)

La privilegiada vida de Marius

Aunque no era miembro de la Casa Real, Marius creció rodeado del lujo y la exposición de la monarquía. Podía aparecer junto a la familia en celebraciones y fotografías, pero no tenía agenda oficial ni obligaciones públicas. La libertad de la que gozaba le cobró factura más tarde.

La noche del delito

En agosto de 2024, Marius fue detenido en Oslo por golpear a una mujer. Él admitió el delito, lo que dio pie a una investigación que llevó a otras víctimas y concluyó en 40 cargos en su contra, incluidos violación, agresiones, amenazas y uso de drogas.

Marius Borg Hoiby (AFP)

En junio de 2026 fue condenado a cuatro años de prisión por 34 cargos, incluidos dos violaciones y violencia contra una exnovia. Un mes después pasó a arresto domiciliario con vigilancia electrónica en Skaugum, la residencia de la familia real.

LA AMISTAD DE METTE-MARIT CON JEFFREY EPSTEIN

Y cuando parecía que el mayor problema de Mette-Marit estaba dentro de su propia familia, resurgió otro controversial episodio de su pasado: su relación con Jeffrey Epstein.

En 2019, la princesa heredera aceptó que conoció al financiero estadounidense y lamentó haber mantenido contacto con él. Aunque su relación había quedado en el olvido, en 2026 salieron a la luz mensajes y encuentros que tuvieron entre 2011 y 2014.

En uno de los correos, Mette-Marit reconoció que conocía su pasado y “no se veía bien”. Aun así, continuaron su relación. En otros mensajes hablaron de París, del matrimonio y de las mujeres escandinavas. Incluso, ella llegó a referirse a Epstein como el “amigo loco” al que tanto extrañaba.