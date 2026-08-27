Rey Harald de Noruega, en estado “extremadamente grave”: crece la preocupación por su salud

Reportan la salud del rey Harald de Noruega extremadamente grave

La reina Sonja, el príncipe heredero Haakon y su esposa Mette-Marit han cancelado toda su agenda, agregó el palacio.

Según imágenes difundidas por los medios noruegos la familia está en el hospital con el rey, incluyendo al hijo de Mette-Marit, Marius Borg Høiby, que fue condenado recientemente a cuatro años de cárcel por dos violaciones y cumple su pena con un brazalete electrónico.

Igualmente, el primer ministro Jonas Gahr Store canceló este jueves un viaje previsto a Alemania, ante la "grave situación de salud" del monarca, según indicó a AFP su oficina.

La salud del rey Harald de Noruega, empeora. (AFP)

El decano de los monarcas europeos sufre una anemia hemolítica, un trastorno provocado por una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos, que se manifiesta con fatiga, palidez y dificultad para respirar.

Permanece hospitalizado desde el 17 de agosto en el Hospital Nacional de Oslo (Rikshospitalet).

"El estado de salud de Su Majestad el Rey se ha deteriorado (y) es extremadamente grave", indicó el palacio en un comunicado, sin dar más detalles.

El rey recibía antibióticos para tratar una infección bacteriana en la sangre y había respondido bien a ese tratamiento durante el fin de semana pasado, había precisado la misma fuente el domingo.

El rey Harald, la reina Sonia, Mette-Marit y el príncipe Haakon. (©Getty Images 889482246)

"Nunca antes había empleado el Palacio Real la fórmula 'extremadamente grave' para describir el estado de salud del rey", comentó a AFP la periodista especializada Caroline Vagle.

