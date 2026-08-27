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Realeza

Rey Harald de Noruega, en estado “extremadamente grave”: crece la preocupación por su salud

La salud del rey Harald de Noruega es reportada co o "extremadamente grave" y la familia freal se prepara ante cualquier panorama.
jue 27 agosto 2026 11:43 AM
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Rey Harald de Noruega
El rey Harald de Noruega nuevamente fue ingresado al hospital. (Marcelo Hernandez/Getty Images)

El estado de salud del rey Harald de Noruega , de 89 años y hospitalizado por complicaciones relacionadas con una enfermedad hematológica, se ha deteriorado y es ahora "extremadamente grave", anunció el jueves el palacio real.

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Reportan la salud del rey Harald de Noruega extremadamente grave

La reina Sonja, el príncipe heredero Haakon y su esposa Mette-Marit han cancelado toda su agenda, agregó el palacio.

Según imágenes difundidas por los medios noruegos la familia está en el hospital con el rey, incluyendo al hijo de Mette-Marit, Marius Borg Høiby, que fue condenado recientemente a cuatro años de cárcel por dos violaciones y cumple su pena con un brazalete electrónico.

Igualmente, el primer ministro Jonas Gahr Store canceló este jueves un viaje previsto a Alemania, ante la "grave situación de salud" del monarca, según indicó a AFP su oficina.

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La salud del rey Harald de Noruega, empeora. (AFP)

El decano de los monarcas europeos sufre una anemia hemolítica, un trastorno provocado por una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos, que se manifiesta con fatiga, palidez y dificultad para respirar.

Permanece hospitalizado desde el 17 de agosto en el Hospital Nacional de Oslo (Rikshospitalet).

"El estado de salud de Su Majestad el Rey se ha deteriorado (y) es extremadamente grave", indicó el palacio en un comunicado, sin dar más detalles.

El rey recibía antibióticos para tratar una infección bacteriana en la sangre y había respondido bien a ese tratamiento durante el fin de semana pasado, había precisado la misma fuente el domingo.

Rey Harald, reina Sonia, Mette-Marit y el príncipe Haakon
El rey Harald, la reina Sonia, Mette-Marit y el príncipe Haakon. (©Getty Images 889482246)

"Nunca antes había empleado el Palacio Real la fórmula 'extremadamente grave' para describir el estado de salud del rey", comentó a AFP la periodista especializada Caroline Vagle.

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¿De qué está enfermo el rey Harald de Noruega?

"Noruega aguanta la respiración", añadió su colega Ole-Jørgen Schulsrud Hansen.

Muchos noruegos empezaron además a enviar mensajes de apoyo a la familia real, según la televisión pública NRK, que los está recibiendo. Unos desconocidos colocaron flores delante del palacio.

El rey Harald de Noruega llega a la boda de su hija la princesa Martha Luisa con el chamán Durek
El rey Harald de Noruega llega a la boda de su hija la princesa Martha Luisa con el chamán Durek (Shutterstock/Shutterstock)

Harald V, que ascendió al trono de Noruega en 1991, lleva varios años padeciendo múltiples problemas de salud, pero siempre ha descartado abdicar.

En los últimos días, varios miembros de su familia lo visitaron en el hospital, entre ellos Haakon, que ejerce de regente en su ausencia.

El monarca fue ingresado por una retención de líquidos provocada por su tratamiento con cortisona, lo que le había llevado a estar de baja por enfermedad durante dos semanas.

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