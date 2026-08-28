¿Quién sucederá al rey Harald V? Haakon comienza la nueva era de la monarquía noruega

El nuevo rey de Noruega: Haakon VIII

Nacido en 1973, Haakon llega al trono con una formación poco convencional para un futuro monarca. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de California, Berkeley, donde obtuvo su licenciatura en 1999, y posteriormente realizó una maestría en Estudios del Desarrollo en la London School of Economics, con especialización en comercio internacional y África. También recibió formación militar en la Academia Naval Noruega y realizó prácticas en la delegación de Noruega ante Naciones Unidas.

Su trayectoria como heredero ha estado marcada por los asuntos internacionales, el desarrollo, la juventud, la sostenibilidad y la protección de los océanos. En 2003 fue nombrado embajador de buena voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en 2006 participó en la creación de Global Dignity, una iniciativa enfocada en liderazgo y dignidad humana. Haakon también ha representado a Noruega en numerosas visitas internacionales y ha trabajado durante años para acercar la institución a las nuevas generaciones.

La muerte del rey Harald V de Noruega conmociona al mundo. (Getty Images)

La nueva reina: la polémica Mette-Marit

Junto a Haakon llega al trono Mette-Marit Tjessem Høiby , con quien se casó en 2001. Su relación generó polémica en su momento porque ella era madre de un niño, Marius Borg Høiby, y no pertenecía a la aristocracia. Con el tiempo, Mette-Marit se consolidó como una de las figuras centrales de la familia real y ha desarrollado una agenda propia alrededor de la literatura, la juventud, la inclusión social y la salud.

La nueva reina llega además al cambio de Corona después de atravesar un complejo problema de salud. Mette-Marit fue diagnosticada con fibrosis pulmonar en 2018 y, ante el deterioro de su enfermedad, fue incluida en 2026 en la lista de espera para un trasplante. El 17 de junio de 2026 recibió un trasplante de pulmón y fue dada de alta en julio para continuar su recuperación y rehabilitación.

Príncipes heredos de Noruega Mette Marit of Norway y el príncipee Haakon. (Getty Images)

La familia también ha vivido una etapa especialmente difícil por el caso judicial de Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit y miembro de la familia, aunque no forma parte de la Casa Real ni tiene funciones oficiales. En enero de 2026, Haakon pidió que el proceso judicial se desarrollara conforme al Estado de derecho y subrayó que Marius, como ciudadano noruego, debía responder ante la justicia como cualquier otra persona.