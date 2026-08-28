La muerte del rey Harald V , a los 89 años, pone fin a un reinado de 35 años y abre una nueva etapa para la monarquía noruega. Su hijo, Haakon Magnus, de 53 años, asciende al trono de manera automática conforme a las reglas constitucionales de sucesión. Hasta ahora, Haakon había ejercido durante años como príncipe regente cuando su padre no podía desempeñar sus funciones.
¿Quién sucederá al rey Harald V? Haakon comienza la nueva era de la monarquía noruega
El nuevo rey de Noruega: Haakon VIII
Nacido en 1973, Haakon llega al trono con una formación poco convencional para un futuro monarca. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de California, Berkeley, donde obtuvo su licenciatura en 1999, y posteriormente realizó una maestría en Estudios del Desarrollo en la London School of Economics, con especialización en comercio internacional y África. También recibió formación militar en la Academia Naval Noruega y realizó prácticas en la delegación de Noruega ante Naciones Unidas.
Su trayectoria como heredero ha estado marcada por los asuntos internacionales, el desarrollo, la juventud, la sostenibilidad y la protección de los océanos. En 2003 fue nombrado embajador de buena voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en 2006 participó en la creación de Global Dignity, una iniciativa enfocada en liderazgo y dignidad humana. Haakon también ha representado a Noruega en numerosas visitas internacionales y ha trabajado durante años para acercar la institución a las nuevas generaciones.
La nueva reina: la polémica Mette-Marit
Junto a Haakon llega al trono Mette-Marit Tjessem Høiby , con quien se casó en 2001. Su relación generó polémica en su momento porque ella era madre de un niño, Marius Borg Høiby, y no pertenecía a la aristocracia. Con el tiempo, Mette-Marit se consolidó como una de las figuras centrales de la familia real y ha desarrollado una agenda propia alrededor de la literatura, la juventud, la inclusión social y la salud.
La nueva reina llega además al cambio de Corona después de atravesar un complejo problema de salud. Mette-Marit fue diagnosticada con fibrosis pulmonar en 2018 y, ante el deterioro de su enfermedad, fue incluida en 2026 en la lista de espera para un trasplante. El 17 de junio de 2026 recibió un trasplante de pulmón y fue dada de alta en julio para continuar su recuperación y rehabilitación.
La familia también ha vivido una etapa especialmente difícil por el caso judicial de Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit y miembro de la familia, aunque no forma parte de la Casa Real ni tiene funciones oficiales. En enero de 2026, Haakon pidió que el proceso judicial se desarrollara conforme al Estado de derecho y subrayó que Marius, como ciudadano noruego, debía responder ante la justicia como cualquier otra persona.
Ingrid Alexandra, la heredera de la siguiente generación
El cambio más importante a largo plazo está en Ingrid Alexandra, de 22 años. Con el ascenso de su padre, pasa de ser segunda en la línea de sucesión a convertirse en la heredera directa del trono. La Constitución noruega establece actualmente que el hijo mayor tiene prioridad sobre sus hermanos independientemente de su género. Esa regla fue introducida mediante una reforma constitucional aprobada en 1990.
Ingrid Alexandra ya ha comenzado a prepararse para ese futuro. En 2025 completó 15 meses de servicio militar con el Batallón de Ingenieros de la Brigada Norte y posteriormente comenzó una licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Sydney, con especialización en relaciones internacionales y economía política. En 2026 realiza parte de sus estudios en la Universidad de Oslo. Además, es conocida por su afición al esquí, los deportes acuáticos y la vida al aire libre.
La sucesión al trono
Con el relevo de Harald, la línea inmediata queda en el siguiente orden: 1. Rey Haakon VIII; 2. Princesa Ingrid Alexandra, futura reina y 3. Príncipe Sverre Magnus.
Ingrid Alexandra será, cuando llegue el momento, la segunda mujer en ocupar el trono noruego como reina reinante en la era moderna, después de Margarita I, quien gobernó Noruega en la Edad Media. Su eventual reinado será además el primero bajo las reglas modernas de sucesión igualitaria por género.