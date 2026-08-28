Durante 35 años de reinado, Harald V convirtió a la monarquía noruega en una institución cercana, inclusiva y profundamente respetada. Su historia de amor, su defensa de la igualdad y su extraordinaria longevidad lo convirtieron en uno de los grandes reyes de Europa.
El legado de Harald V, uno de los reyes más queridos de Europa
Quién fue el rey Harald V de Noruega
1. 35 años al frente de Noruega
Harald V llegó al trono el 17 de enero de 1991, tras la muerte de su padre, Olav V. Durante 35 años fue jefe de Estado y una figura de continuidad en una Noruega que atravesó profundas transformaciones sociales y políticas.
2. El amor que desafió las reglas de la Corona
En 1959 conoció a Sonja Haraldsen, una joven que no pertenecía a la realeza ni a la nobleza. Pasaron nueve años antes de recibir autorización para casarse. La decisión generó un intenso debate porque se consideraba que el heredero debía elegir a una princesa de otra casa real. Finalmente se casaron en 1968.
3. Sonja, su compañera durante casi seis décadas
Harald y Sonja estuvieron casados 58 años. Ella se convirtió en princesa heredera y, posteriormente, en reina en 1991. Su relación terminó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de continuidad de la monarquía noruega.
4. Una Corona menos distante
Harald entendió el papel del monarca como un vínculo entre la institución y la sociedad. Sus discursos y apariciones públicas insistieron en una idea sencilla: la monarquía debía representar a todos los noruegos, no solamente a quienes pertenecían a las élites.
5. El discurso que resumió su visión de Noruega
En 2016 pronunció uno de los discursos más recordados de su reinado. Definió a Noruega como una sociedad formada por personas de distintos orígenes, religiones, edades, capacidades y orientaciones sexuales. Su mensaje terminó con una idea poderosa: “Noruega somos nosotros”.
6. Un rey que respaldó una nueva idea de familia real
Harald también tuvo un papel importante en la modernización de la familia real. Cuando su hijo Haakon decidió casarse con Mette-Marit Tjessem Høiby, una mujer divorciada y madre, el rey la recibió públicamente con enorme calidez. En su discurso de boda la llamó una mujer extraordinaria y destacó su valentía, honestidad y compromiso.
7. El deporte como parte de su identidad
Antes y después de convertirse en rey, Harald fue un apasionado de la vela. Representó a Noruega en tres Juegos Olímpicos y fue abanderado de la delegación noruega en Tokio 1964. En 1987 ganó el campeonato mundial de vela con su tripulación y en 2005 consiguió el campeonato europeo. Continuó compitiendo hasta 2022.
8. También fue un defensor de la naturaleza
Su compromiso con el medio ambiente no se limitó a discursos. Como príncipe heredero fue uno de los impulsores de la rama noruega de WWF, organización que presidió durante 20 años. La naturaleza, la conservación y la vida al aire libre fueron intereses constantes a lo largo de su vida.
9. Una familia que representa el cambio generacional
Harald y Sonja construyeron una familia que refleja buena parte de la evolución de la monarquía noruega: su hijo Haakon, casado con Mette-Marit, y sus nietos, entre ellos la princesa Ingrid Alexandra, segunda en la línea de sucesión. La propia formación de esta nueva generación ha sido parte de la transición hacia una Corona más contemporánea.
10. Su verdadero legado: una monarquía preparada para el futuro
Más que grandes transformaciones constitucionales, el legado de Harald está en haber ayudado a preservar la relevancia de una institución tradicional en una sociedad moderna. Su apuesta fue la cercanía, la estabilidad y la capacidad de representar a una Noruega cada vez más diversa. Ahora, ese legado pasa a manos de Haakon, quien ha sido heredero durante más de tres décadas y ha ejercido como regente en numerosas ocasiones cuando su padre no podía desempeñar sus funciones.