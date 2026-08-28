El legado de Harald V, uno de los reyes más queridos de Europa

Quién fue el rey Harald V de Noruega

1. 35 años al frente de Noruega

Harald V llegó al trono el 17 de enero de 1991, tras la muerte de su padre, Olav V. Durante 35 años fue jefe de Estado y una figura de continuidad en una Noruega que atravesó profundas transformaciones sociales y políticas.

2. El amor que desafió las reglas de la Corona

En 1959 conoció a Sonja Haraldsen, una joven que no pertenecía a la realeza ni a la nobleza. Pasaron nueve años antes de recibir autorización para casarse. La decisión generó un intenso debate porque se consideraba que el heredero debía elegir a una princesa de otra casa real. Finalmente se casaron en 1968.

La muerte del rey Harald V de Noruega conmociona al mundo. (Getty Images)

3. Sonja, su compañera durante casi seis décadas

Harald y Sonja estuvieron casados 58 años. Ella se convirtió en princesa heredera y, posteriormente, en reina en 1991. Su relación terminó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de continuidad de la monarquía noruega.

4. Una Corona menos distante

Harald entendió el papel del monarca como un vínculo entre la institución y la sociedad. Sus discursos y apariciones públicas insistieron en una idea sencilla: la monarquía debía representar a todos los noruegos, no solamente a quienes pertenecían a las élites.

La muerte del rey Harald V de Noruega conmociona al mundo. (Getty Images)

5. El discurso que resumió su visión de Noruega

En 2016 pronunció uno de los discursos más recordados de su reinado. Definió a Noruega como una sociedad formada por personas de distintos orígenes, religiones, edades, capacidades y orientaciones sexuales. Su mensaje terminó con una idea poderosa: “Noruega somos nosotros”.