Mette-Marit de Noruega es dada de alta tras el trasplante de pulmón y enfrenta un año clave para su recuperación

En el comunicado oficial, la princesa de 52 años, esposa del príncipe heredero Haakon, agradeció a la persona donante, al personal sanitario y a quienes la acompañaron durante su enfermedad.

"Gracias a la donación de órganos he recibido el regalo de mi vida", expresó, además de enviar un mensaje de apoyo a las personas que viven con fibrosis pulmonar, enfermedad que ella enfrenta desde hace ocho años.

La princesa Mette Marit de Noruega fue dada de alta (Getty Images)

El neumólogo Are Holm, responsable de su tratamiento, explicó que Mette-Marit seguirá durante los próximos seis meses un programa intensivo de rehabilitación y permanecerá bajo vigilancia médica para detectar posibles episodios de rechazo del órgano o infecciones, complicaciones habituales tras este tipo de intervenciones.

Incluso si la evolución continúa siendo favorable, los especialistas estiman que el proceso completo de recuperación requerirá alrededor de un año.

En este sentido, no se vio a Mette Marit en las imágenes compartidas por la Casa Real de la celebración en la que recibieron a la Selección Noruega tras su brillante paso por el Mundial 2026.

Fibrosis pulmonar, la enfermedad que cambió la vida de Mette Marit de Noruega desde 2018

La Casa Real anunció en octubre de 2018 que la princesa Mette Marit padecía una forma poco frecuente de fibrosis pulmonar crónica, un diagnóstico que explicaba las frecuentes cancelaciones de actos oficiales y la necesidad de reducir paulatinamente su carga de trabajo.

Desde entonces, Mette-Marit mantuvo una agenda adaptada a sus condiciones físicas y alternó periodos de actividad con etapas de reposo médico.

El pasado 5 de junio, el Palacio Real informó que el deterioro de su enfermedad obligaba a incluirla en la lista de espera para un trasplante de pulmón.

Apenas doce días después, el 17 de junio, los médicos confirmaron que había recibido un órgano compatible y que la cirugía se desarrolló con éxito.

