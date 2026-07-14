Mette-Marit de Noruega es dada de alta tras el trasplante de pulmón y enfrenta un año clave para su recuperación
La princesa heredera de Noruega salió del hospital Universitario de Oslo casi un mes después de un trasplante de pulmón y se prevé al menos un año de recuperación antes de un posible regreso gradual a la agenda oficial.
La princesa Mette-Marit de Noruega fue dada de alta este 14 de julio, casi un mes después de someterse a un trasplante de pulmón en el Hospital Universitario Rikshospitalet de Oslo.
La Casa Real confirmó que su evolución es favorable y que a partir de ahora comenzará una larga etapa de rehabilitación que mantendrá suspendida su actividad pública durante varios meses.
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En el comunicado oficial, la princesa de 52 años, esposa del príncipe heredero Haakon, agradeció a la persona donante, al personal sanitario y a quienes la acompañaron durante su enfermedad.
"Gracias a la donación de órganos he recibido el regalo de mi vida", expresó, además de enviar un mensaje de apoyo a las personas que viven con fibrosis pulmonar, enfermedad que ella enfrenta desde hace ocho años.
El neumólogo Are Holm, responsable de su tratamiento, explicó que Mette-Marit seguirá durante los próximos seis meses un programa intensivo de rehabilitación y permanecerá bajo vigilancia médica para detectar posibles episodios de rechazo del órgano o infecciones, complicaciones habituales tras este tipo de intervenciones.
Incluso si la evolución continúa siendo favorable, los especialistas estiman que el proceso completo de recuperación requerirá alrededor de un año.
En este sentido, no se vio a Mette Marit en las imágenes compartidas por la Casa Real de la celebración en la que recibieron a la Selección Noruega tras su brillante paso por el Mundial 2026.
Fibrosis pulmonar, la enfermedad que cambió la vida de Mette Marit de Noruega desde 2018
La Casa Real anunció en octubre de 2018 que la princesa Mette Marit padecía una forma poco frecuente de fibrosis pulmonar crónica, un diagnóstico que explicaba las frecuentes cancelaciones de actos oficiales y la necesidad de reducir paulatinamente su carga de trabajo.
Desde entonces, Mette-Marit mantuvo una agenda adaptada a sus condiciones físicas y alternó periodos de actividad con etapas de reposo médico.
El pasado 5 de junio, el Palacio Real informó que el deterioro de su enfermedad obligaba a incluirla en la lista de espera para un trasplante de pulmón.
Apenas doce días después, el 17 de junio, los médicos confirmaron que había recibido un órgano compatible y que la cirugía se desarrolló con éxito.
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La primera foto de la princesa Mette Marit tras la operación
Aunque permanecía hospitalizada, el 6 de julio la Casa Real difundió las primeras fotografías de Mette-Marit después de la operación.
En ellas aparecía junto al príncipe heredero Haakon siguiendo desde el Palacio Real de Oslo la victoria de Noruega sobre Brasil en la Copa Mundial 2026, un gesto que fue interpretado como una señal del avance de su recuperación, aunque entonces aún no contaba con autorización para regresar a casa.
Tras confirmarse el alta, Haakon expresó su alivio por el regreso de su esposa al palacio y agradeció al equipo médico que participó en la operación y en los cuidados posteriores.
También reconoció que la familia afronta ahora una etapa de recuperación prolongada antes de pensar en la reanudación de los compromisos oficiales.
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La recuperación de Mette Marit y la crisis familiar
La recuperación de Mette-Marit también ocurre en uno de los momentos más complejos para la Familia Real noruega.
Su hijo mayor, Marius Borg Høiby, fruto de una relación anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, fue condenado el pasado 15 de junio de 2026 a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de violación, además de otros delitos relacionados con violencia doméstica, amenazas y quebrantamiento de órdenes de alejamiento.
La sentencia fue apelada por la defensa, por lo que aún no es firme.
En los últimos días, un tribunal de Oslo autorizó que Høiby permanezca bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica mientras se resuelve la apelación.
La decisión coincidió con el alta hospitalaria de la princesa Mette-Marit, lo que permitió que madre e hijo volvieran a encontrarse en la residencia de Skaugum.
La Casa Real ha reiterado que continuará brindándole apoyo como familia, aunque ha evitado hacer comentarios sobre el proceso judicial, en línea con la práctica habitual de la monarquía noruega de no intervenir en asuntos que corresponden a los tribunales.