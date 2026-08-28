Ingrid Alexandra, una futura reina de Noruega preparada y con estilo

Ingrid Alexandra, la futura reina de Noruega

Pero antes de convertirse en futura reina, Ingrid Alexandra ha tenido una formación bastante alejada de la imagen tradicional de una princesa. Es una apasionada de los deportes y la naturaleza, especialmente del esquí y los deportes acuáticos, aficiones que comparte con buena parte de su familia. También practicó surf de manera profesional en competencias.

Princesa Ingrid Alexandra, heredera del trono noruego. (Getty Images)

En 2025 terminó 15 meses de servicio militar con el Batallón de Ingenieros de la Brigada Norte, una experiencia que le permitió desarrollar disciplina y conocer de cerca una de las instituciones fundamentales del país. Después comenzó sus estudios universitarios en Sydney, donde eligió un programa centrado en relaciones internacionales y economía política; actualmente continúa su formación en la Universidad de Oslo, con cursos de política comparada y resolución de conflictos.

En la moda, Ingrid Alexandra ha ido construyendo una identidad propia sin romper con los códigos de la realeza noruega.

Princesa Ingrid Alexandra, heredera del trono noruego. (Getty Images)

Su estilo se mueve entre el minimalismo, la sastrería y una feminidad muy discreta, con predilección por prendas estructuradas, colores neutros y siluetas limpias. Su mamá, Mette-Marit, es claramente una de sus principales referencias: Ingrid ha llevado prendas que pertenecieron anteriormente a ella, incluidos diseños de firmas como Stella McCartney, y ha demostrado que repetir ropa o recuperar piezas del armario familiar puede formar parte de una imagen real mucho más contemporánea.