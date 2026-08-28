Con 22 años, Ingrid Alexandra de Noruega acaba de convertirse en la heredera directa de la Corona tras la llegada de su papá, Haakon, al trono . Es la hija mayor del nuevo rey y de la reina Mette-Marit y la primera integrante de su generación que heredará el trono bajo la reforma constitucional de 1990, que estableció la primogenitura absoluta. De hecho, cuando se convierta en reina, será la primera mujer en ocupar el trono noruego desde Margarita I, cuyo reinado terminó en 1412.
Ingrid Alexandra, una futura reina de Noruega preparada y con estilo
Ingrid Alexandra, la futura reina de Noruega
Pero antes de convertirse en futura reina, Ingrid Alexandra ha tenido una formación bastante alejada de la imagen tradicional de una princesa. Es una apasionada de los deportes y la naturaleza, especialmente del esquí y los deportes acuáticos, aficiones que comparte con buena parte de su familia. También practicó surf de manera profesional en competencias.
En 2025 terminó 15 meses de servicio militar con el Batallón de Ingenieros de la Brigada Norte, una experiencia que le permitió desarrollar disciplina y conocer de cerca una de las instituciones fundamentales del país. Después comenzó sus estudios universitarios en Sydney, donde eligió un programa centrado en relaciones internacionales y economía política; actualmente continúa su formación en la Universidad de Oslo, con cursos de política comparada y resolución de conflictos.
En la moda, Ingrid Alexandra ha ido construyendo una identidad propia sin romper con los códigos de la realeza noruega.
Su estilo se mueve entre el minimalismo, la sastrería y una feminidad muy discreta, con predilección por prendas estructuradas, colores neutros y siluetas limpias. Su mamá, Mette-Marit, es claramente una de sus principales referencias: Ingrid ha llevado prendas que pertenecieron anteriormente a ella, incluidos diseños de firmas como Stella McCartney, y ha demostrado que repetir ropa o recuperar piezas del armario familiar puede formar parte de una imagen real mucho más contemporánea.
El estilo de la heredera del trono noruego
Su evolución estilística ha sido especialmente visible desde que cumplió 18 años. De los looks más juveniles (sneakers, blusas románticas y prendas relajadas) ha pasado progresivamente a trajes sastre, vestidos de gala y accesorios de lujo, sin perder una cierta naturalidad.
En su debut en el Premio Nobel de la Paz, por ejemplo, combinó una chaqueta de Scanlan Theodore con una falda que había pertenecido a Mette-Marit, zapatos de Högl y una bolsa de Prada. Vogue Scandinavia y otras publicaciones especializadas en moda han comenzado a señalarla como una de las jóvenes royals con mayor potencial para desarrollar una identidad estética propia.
Hay algo particularmente interesante en su imagen: no parece buscar convertirse en una “princesa de moda”, sino construir una apariencia coherente con el papel que tendrá que desempeñar. La combinación de prendas clásicas, piezas heredadas, diseñadores contemporáneos y elementos más relajados encaja con la propia evolución de la monarquía noruega: menos ceremonial, más cercana y consciente de su nueva generación.
Ahora, tras la muerte de Harald V y el ascenso de Haakon, todo cambia para ella. Ingrid deja de ser simplemente la princesa que algún día heredará la Corona para convertirse en la próxima en la línea de sucesión. Su vida personal, su preparación académica, sus compromisos públicos y, también, la manera en que se viste comenzarán a observarse con una atención mucho mayor. La futura reina noruega está entrando, oficialmente, en su primera gran etapa de formación como heredera.