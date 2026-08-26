Meghan y Harry regresan a Reino Unido con sus hijos tras seis años en Estados Unidos

El príncipe Harry y Meghan Markle ya regresaron a Reino Unido

Harry, de 41 años, y Meghan, de 45, vivían en California desde que dejaron de formar parte de la realeza en 2020, en medio de una disputa con su familia que se agravó con la publicación de las memorias del príncipe, con un libro titulado "En la sombra".

La duques de Sussex, cuyo regreso a Reino Unido fue revelado por la prensa la semana pasada, viajó a bordo de un avión privado y aterrizó al mediodía en el aeropuerto de Birmingham, según diversos medios.

La prensa británica había informado la semana pasada de que los dos hijos de la pareja, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, están inscritos en un colegio británico para el próximo curso escolar, que empieza en septiembre.

El príncipe Harry y Meghan Markle ya regresaron a Reino Unido. (Getty Images)

"El deseo de que sus hijos reciban una educación británica puede ser un factor de atracción muy importante para personas que, como Harry, estudiaron en un colegio privado y quieren lo mismo para sus hijos", explicó a la AFP Craig Prescott, profesor de la Universidad Royal Holloway de Londres, experto en la Constitución y en la monarquía británica.

Harry y Meghan ya no son miembros activos de la familia real y no está previsto que retomen sus funciones oficiales.

"Oficialmente, serán ciudadanos de a pie y, por tanto, en principio podrán hacer lo que quieran y ganar dinero como consideren oportuno. Sin embargo, tendrán que encontrar un equilibrio entre aprovechar su vínculo con la realeza y respetar a la monarquía. Este siempre ha sido el problema. Más allá de ser conocidos como antiguos miembros de la familia real, no han conseguido definir especialmente un papel o un ámbito propio", explica Prescott.