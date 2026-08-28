Muere el rey Harald V de Noruega a los 89 años

El rey Harald V de Noruega murió a los 89 años, poniendo fin a un reinado de más de tres décadas al frente de la monarquía noruega.
El monarca, que llegó al trono en enero de 1991 tras la muerte de su padre, el rey Olav V, fue una figura de continuidad para el país y uno de los jefes de Estado más longevos de Europa.
La Casa Real lo comunicó esta mañana a través de sus redes sociales. “Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald. El Rey Harald falleció en paz en el Hospital Nacional el viernes 28 de agosto a las 6:35 a.m.”
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La vida de Harald V de Noruega
Harald de Noruega nació el 21 de febrero de 1937 en Skaugum, en Asker, como hijo del entonces príncipe heredero Olav y la princesa Märtha. Fue el único hijo varón de la pareja y, por las normas de sucesión vigentes en ese momento, su nacimiento aseguró la continuidad de la línea masculina al trono.
Su infancia quedó marcada por la Segunda Guerra Mundial. En 1940, tras la invasión alemana de Noruega, la familia real abandonó el país. Harald, su mamá y sus hermanas pasaron un periodo en Suecia antes de trasladarse a Estados Unidos, donde permanecieron durante parte del conflicto. La familia regresó a Noruega en 1945, después de la liberación del país.
Durante su juventud recibió formación militar y en 1959 se graduó de la Academia Militar de Noruega. Posteriormente estudió Ciencias Sociales, Historia y Economía en Balliol College, en Oxford, entre 1960 y 1962.
Su preparación para ocupar el trono comenzó formalmente cuando su abuelo, el rey Haakon VII, murió en 1957 y su papá, Olav V, se convirtió en monarca. Harald pasó entonces a ser príncipe heredero y comenzó a asumir cada vez más responsabilidades oficiales, incluyendo viajes internacionales destinados a promover los intereses de Noruega.
Uno de los capítulos más importantes de su vida personal ocurrió en 1968, cuando se casó con Sonja Haraldsen. Su relación generó polémica en aquella época porque Sonja no pertenecía a una familia real ni aristocrática. El rey Olav VII finalmente autorizó el matrimonio, que se celebró el 29 de agosto de 1968 en la catedral de Oslo.
La pareja tuvo dos hijos: la princesa Märtha Louise, nacida en 1971, y el príncipe Haakon, nacido en 1973 y actual heredero al trono.
Harald llegó finalmente al trono el 17 de enero de 1991, después de la muerte de su papá, Olav V. Cuatro días después juró defender la Constitución y meses más tarde fue consagrado junto con la reina Sonja en la catedral de Nidaros, en Trondheim. Desde entonces adoptó el lema de sus antecesores: “Alt for Norge”, que puede traducirse como “Todo por Noruega”.
Como jefe de Estado, sus funciones son principalmente representativas y ceremoniales. Entre sus responsabilidades están presidir el Consejo de Estado, participar en la apertura formal del Parlamento noruego, recibir a embajadores y representar al país en visitas oficiales al extranjero. También es el militar de mayor rango de Noruega.
Además de sus obligaciones institucionales, Harald ha mantenido durante décadas una estrecha relación con el deporte y la naturaleza. Es especialmente reconocido por su pasión por la navegación. En 1964 llevó la bandera de Noruega durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio y posteriormente consiguió importantes títulos internacionales como regatista.
Los problemas de salud marcaron los últimos años de Harald de Noruega
La salud del monarca se convirtió en una preocupación constante durante los últimos años. En 2024, durante unas vacaciones privadas en Malasia, Harald sufrió una infección y recibió un marcapasos temporal. Posteriormente regresó a Noruega, donde le colocaron un dispositivo permanente. En febrero de 2026 también fue hospitalizado durante unas vacaciones en las Islas Canarias debido a una infección en la piel.
Su situación volvió a complicarse este mes. El 17 de agosto, Harald fue ingresado en el Hospital Universitario de Oslo para recibir tratamiento relacionado con una anemia hemolítica, una enfermedad de la sangre. La Casa Real explicó que el tratamiento con cortisona había provocado una acumulación de líquidos que requirió atención hospitalaria.
Días después, el Palacio informó que el rey también había desarrollado una infección bacteriana en la sangre. Inicialmente, su estado fue considerado estable y se señaló que había respondido al tratamiento con antibióticos. Sin embargo, durante el fin de semana su salud volvió a deteriorarse.
El 27 de agosto, la Casa Real dio una actualización mucho más preocupante y confirmó que “Su Majestad el Rey se encuentra en un estado de salud muy grave”. No ofreció más detalles médicos sobre su evolución.
Ante esta situación, la reina Sonja y el príncipe Haakon cancelaron sus compromisos oficiales. Haakon, quien es el primero en la línea de sucesión, se encuentra ejerciendo como regente durante la hospitalización de su papá. Miembros de la familia real también fueron vistos llegando al hospital de Oslo.
La situación ha provocado además una reacción institucional en Noruega. El primer ministro Jonas Gahr Støre canceló un viaje a Alemania y expresó su apoyo al monarca y a la familia real. Otros representantes políticos también interrumpieron viajes oficiales para regresar al país.
Harald V había reducido previamente su agenda oficial debido a su edad. En 2024 también dejó claro que no contemplaba abdicar, al recordar que su juramento como rey era de por vida.