Muere el rey Harald V de Noruega a los 89 años

La vida de Harald V de Noruega

Harald de Noruega nació el 21 de febrero de 1937 en Skaugum, en Asker, como hijo del entonces príncipe heredero Olav y la princesa Märtha. Fue el único hijo varón de la pareja y, por las normas de sucesión vigentes en ese momento, su nacimiento aseguró la continuidad de la línea masculina al trono.

Su infancia quedó marcada por la Segunda Guerra Mundial. En 1940, tras la invasión alemana de Noruega, la familia real abandonó el país. Harald, su mamá y sus hermanas pasaron un periodo en Suecia antes de trasladarse a Estados Unidos, donde permanecieron durante parte del conflicto. La familia regresó a Noruega en 1945, después de la liberación del país.

Harald V de Noruega (Getty Images)

Durante su juventud recibió formación militar y en 1959 se graduó de la Academia Militar de Noruega. Posteriormente estudió Ciencias Sociales, Historia y Economía en Balliol College, en Oxford, entre 1960 y 1962.

Su preparación para ocupar el trono comenzó formalmente cuando su abuelo, el rey Haakon VII, murió en 1957 y su papá, Olav V, se convirtió en monarca. Harald pasó entonces a ser príncipe heredero y comenzó a asumir cada vez más responsabilidades oficiales, incluyendo viajes internacionales destinados a promover los intereses de Noruega.

Uno de los capítulos más importantes de su vida personal ocurrió en 1968, cuando se casó con Sonja Haraldsen. Su relación generó polémica en aquella época porque Sonja no pertenecía a una familia real ni aristocrática. El rey Olav VII finalmente autorizó el matrimonio, que se celebró el 29 de agosto de 1968 en la catedral de Oslo.

La pareja tuvo dos hijos: la princesa Märtha Louise, nacida en 1971, y el príncipe Haakon, nacido en 1973 y actual heredero al trono.

Reina Sonja y Harald V de Noruega (Getty Images)

Harald llegó finalmente al trono el 17 de enero de 1991, después de la muerte de su papá, Olav V. Cuatro días después juró defender la Constitución y meses más tarde fue consagrado junto con la reina Sonja en la catedral de Nidaros, en Trondheim. Desde entonces adoptó el lema de sus antecesores: “Alt for Norge”, que puede traducirse como “Todo por Noruega”.

Como jefe de Estado, sus funciones son principalmente representativas y ceremoniales. Entre sus responsabilidades están presidir el Consejo de Estado, participar en la apertura formal del Parlamento noruego, recibir a embajadores y representar al país en visitas oficiales al extranjero. También es el militar de mayor rango de Noruega.

Además de sus obligaciones institucionales, Harald ha mantenido durante décadas una estrecha relación con el deporte y la naturaleza. Es especialmente reconocido por su pasión por la navegación. En 1964 llevó la bandera de Noruega durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio y posteriormente consiguió importantes títulos internacionales como regatista.