Jared Leto rompe el silencio y niega las acusaciones de agresión sexual en su contra

Los testimonios y señalamientos en contra de Jared Leto

De acuerdo con la BBC, una segunda mujer aseguró haber sido víctima de una agresión sexual en un motel cuando tenía 17 años. Una tercera relató que Jared Leto presuntamente la habría amenazado con agredirla cuando ella tenía 19 años.

Jared Leto (Getty Images)

La cuarta mujer que aparece en el documental afirmó que el actor supuestamente la habría manipulado y realizado llamadas telefónicas con contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años. Según su testimonio, durante esas conversaciones Leto le habría propuesto mantener relaciones sexuales.

Además de estos cuatro relatos, otras seis mujeres hablaron con la BBC sobre supuestos encuentros con el artista durante un periodo que abarca de 2002 a 2016, cuando Leto tenía entre 31 y 45 años.

El documental también incluye testimonios anónimos de personas que trabajaron con Thirty Seconds to Mars. Uno de ellos, identificado como Brad, quien formó parte del equipo de gira de la banda, describió a Leto como “una de las peores personas para las que he trabajado jamás”.

Jared Leto (Getty Images)

Según el relato presentado por la BBC, algunos integrantes del equipo habrían recibido indicaciones para invitar a jóvenes al backstage después de los conciertos, aunque el medio señaló que no se revelaron detalles sobre lo que supuestamente ocurría después.

La BBC aseguró que verificó algunos de los testimonios con familiares y amigos a quienes las mujeres habrían contado los encuentros en ese momento, además de revisar fotografías y mensajes relacionados con algunos relatos.

Leto no respondió a la solicitud de comentarios de la BBC, pero previamente ya había enfrentado otros señalamientos. En junio de 2025, un artículo publicado por Air Mail reunió acusaciones de nueve mujeres que señalaron supuestas conductas inapropiadas por parte del actor y músico.