Un nuevo golpe: Príncipe Harry pierde su batalla legal contra el Daily Mail

Príncipe Harry pierde su batalla legal contra el Daily Mail

La resolución pone fin a uno de los litigios más importantes emprendidos por Harry en su cruzada contra los tabloides del Reino Unido, una causa que durante años ha definido buena parte de su relación con los medios de comunicación.

La demanda de Harry acusaba a Associated Newspapers de haber obtenido información privada mediante prácticas ilegales entre las décadas de 1990 y 2011, incluyendo presuntas escuchas telefónicas, contratación de investigadores privados, engaños y otros métodos ilícitos.

El príncipe Harry perdió la demanda contra el Daily Mail. (Getty Images)

Sin embargo, el juez Matthew Nicklin concluyó que los demandantes no lograron demostrar esas acusaciones. En su fallo, señaló que existía una posibilidad real de que la información publicada por el periódico proviniera de fuentes legítimas, como asistentes, agentes, asesores de prensa o personas cercanas a los involucrados.

La sentencia también cuestionó la credibilidad de uno de los principales testigos de la parte demandante, el investigador privado Gavin Burrows, quien durante el proceso admitió que parte de sus declaraciones anteriores habían sido falsas.

