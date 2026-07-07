El príncipe Harry sufrió un nuevo golpe en su batalla contra la prensa británica. Este martes, el Tribunal Superior de Londres desestimó la demanda que el duque de Sussex presentó, junto con otras seis figuras públicas como Elton John, contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora del Daily Mail y Mail on Sunday.
Un nuevo golpe: Príncipe Harry pierde su batalla legal contra el Daily Mail
Príncipe Harry pierde su batalla legal contra el Daily Mail
La resolución pone fin a uno de los litigios más importantes emprendidos por Harry en su cruzada contra los tabloides del Reino Unido, una causa que durante años ha definido buena parte de su relación con los medios de comunicación.
La demanda de Harry acusaba a Associated Newspapers de haber obtenido información privada mediante prácticas ilegales entre las décadas de 1990 y 2011, incluyendo presuntas escuchas telefónicas, contratación de investigadores privados, engaños y otros métodos ilícitos.
Sin embargo, el juez Matthew Nicklin concluyó que los demandantes no lograron demostrar esas acusaciones. En su fallo, señaló que existía una posibilidad real de que la información publicada por el periódico proviniera de fuentes legítimas, como asistentes, agentes, asesores de prensa o personas cercanas a los involucrados.
La sentencia también cuestionó la credibilidad de uno de los principales testigos de la parte demandante, el investigador privado Gavin Burrows, quien durante el proceso admitió que parte de sus declaraciones anteriores habían sido falsas.
Harry responsabiliza a la prensa por la muerte de su mamá
El caso era considerado la última gran ofensiva judicial del príncipe Harry contra los tabloides británicos. Desde que abandonó sus funciones como miembro activo de la Familia Real en 2020, el duque ha sostenido que el acoso mediático tuvo un profundo impacto en su vida y en la de su esposa, Meghan Markle.
Harry ha responsabilizado en diversas ocasiones a la prensa sensacionalista por la muerte de su madre, la princesa Diana de Gales, y ha asegurado que buscó evitar que Meghan viviera una experiencia similar. Esa postura lo llevó a emprender varias acciones legales contra distintos grupos editoriales.
Aunque obtuvo importantes victorias en el pasado, como su demanda contra el editor del Daily Mirror y el acuerdo alcanzado con el grupo editor de The Sun, esta derrota representa un importante tropiezo en su estrategia legal.
¿Quiénes más participaron en la demanda?
Además del príncipe Harry, la demanda fue presentada por otras personalidades británicas, entre ellas Elton John, Elizabeth Hurley, Sadie Frost y Doreen Lawrence.
Todos acusaban a Associated Newspapers de recurrir durante años a métodos ilícitos para obtener información exclusiva sobre sus vidas privadas. La empresa rechazó las acusaciones desde el inicio del proceso y calificó las denuncias como infundadas.
Tras conocerse el fallo, celebró la decisión judicial y la describió como una "victoria contundente" para el periódico y sus periodistas.
La resolución llega mientras Harry se encuenttra en Londres para cumplir diversos compromisos relacionados con los Invictus Games, en un viaje que también ha estado marcado por nuevos desencuentros con la Familia Real.