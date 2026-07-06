Príncipe Harry recibe un nuevo desaire: Buckingham le cierra las puertas de última hora

Palacio de Buckingham le niega el alojamiento al príncipe Harry

Entre las preguntas que se hace este lunes la prensa británica sobre la visita del príncipe están el lugar donde se alojará y si su esposa Meghan y los dos hijos de ambos se le unirán más adelante.

El duque de Sussex estará en Londres varios días como parte de los preparativos de los Invictus Games, previstos para 2027 en Birmingham (centro de Inglaterra), el evento deportivo internacional que creó Enrique para excombatientes heridos o enfermos.

En un principio, Harry de 41 años, iba a estar acompañado por su esposa e hijos, lo que habría supuesto su primera visita conjunta al Reino Unido desde 2022.

El príncipe Harry cambia de planes y viajará solo a Reino Unido; Meghan y sus hijos no lo acompañarán (Ronald Martinez/Getty Images)

Sin embargo, desde que se anunció la visita a mediados de junio, su organización ha generado una gran polémica, con interrogantes sobre la seguridad, el alojamiento y el programa de Harry y su familia.

La situación derivó este lunes en un auténtico embrollo, con informaciones contradictorias procedentes tanto del Palacio de Buckingham como del entorno del príncipe.

Varios medios británicos, citando una fuente cercana a Enrique, informaron el lunes que el príncipe se alojaría en el Palacio de Buckingham durante su estancia en Londres.

Pero menos de dos horas después, esos mismos medios publicaron un desmentido del palacio, que explicó que Harry no había aceptado con suficiente antelación la invitación para hospedarse en la residencia oficial del soberano británico.

A continuación, un portavoz del príncipe calificó de "decepcionante" que la invitación "se hubiera retirado en el último momento".

El príncipe Harry y el rey Carlos III (John Phillips/Getty Images)

A finales de junio, una fuente conocedora de la organización del viaje había indicado que Enrique y su familia se alojarían durante parte de su estancia en una residencia real.

Esta polémica se produce dos días después de que una persona cercana a Enrique confirmara a AFP que finalmente viajaría solo a la capital británica, aunque dejó abierta la posibilidad de que Meghan y sus hijos (Archie y Lilibet) se reunieran con él posteriormente en otra ciudad.

Los medios británicos especulaban con un posible encuentro entre el rey Carlos III y sus nietos.

Enrique, que vive en California desde 2020 tras romper con la familia real, está descontento porque las autoridades rechazaron conceder protección policial a él y a su esposa e hijos.

Tras esa decisión, "el duque pasó la semana pasada organizando medidas alternativas de seguridad. Una vez que estuvieron listas, pudo aceptar formalmente durante el fin de semana la oferta de alojamiento para él", aseguró el lunes su portavoz.

La cuestión de la seguridad es uno de los principales puntos de fricción entre Harry y la familia real.