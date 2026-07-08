El primer discurso oficial de la infanta Sofía: Así comienza a construir su propio papel en la monarquía

A sus 19 años, la infanta Sofía dio un paso importante dentro de la Casa Real española. Este miércoles debutó con su primer discurso oficial durante la entrega de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja. De esta forma comenzó a perfilar su propia voz institucional.
Más allá del simbolismo del momento, su intervención dejó varios mensajes que llamaron la atención.
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El primer discurso oficial de la infanta Sofía
Lejos de un tono excesivamente solemne, Sofía apostó por un lenguaje sencillo y accesible para hablar sobre la importancia de la educación y reconocer el trabajo de los docentes, quienes, dijo, desempeñan un papel fundamental en la formación de las nuevas generaciones.
En lugar de centrarse en asuntos protocolarios, la infanta dedicó buena parte de su mensaje a destacar los desafíos que enfrentan los profesores, desde la inclusión y el acoso escolar hasta el impacto de la inteligencia artificial y la falta de recursos en las aulas.
Uno de los momentos más comentados fue la referencia a la película Buda explotó por vergüenza, utilizada para reforzar su reflexión sobre el papel transformador de la educación. También mencionó al científico Carlos López Otín, una figura admirada por la reina Letizia.
La familia real española apoya a la infanta Sofía en su primer discurso oficial
Aunque no estaba previsto en la agenda oficial, los reyes Felipe VI y Letizia, así como la princesa Leonor de Borbón, llegaron por sorpresa al acto para acompañar a Sofía en uno de los momentos más importantes de su vida institucional.
Este debut se da después de que Sofía terminó su primer año de estudios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, una etapa en la que ha comenzado a asumir un papel cada vez más visible dentro de la agenda de la Casa Real española.