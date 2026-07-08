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Realeza

El primer discurso oficial de la infanta Sofía: Así comienza a construir su propio papel en la monarquía

La hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia pronunció por primera vez un discurso oficial en solitario durante la entrega de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja
mié 08 julio 2026 02:53 PM
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Sotres Receive The Exemplary Town Of Asturias Award 2024
La infanta Sofía dio su primer discurso oficial con el respaldo de su familia. (Instagram)

A sus 19 años, la infanta Sofía dio un paso importante dentro de la Casa Real española. Este miércoles debutó con su primer discurso oficial durante la entrega de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja. De esta forma comenzó a perfilar su propia voz institucional.

Más allá del simbolismo del momento, su intervención dejó varios mensajes que llamaron la atención.

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El primer discurso oficial de la infanta Sofía

Lejos de un tono excesivamente solemne, Sofía apostó por un lenguaje sencillo y accesible para hablar sobre la importancia de la educación y reconocer el trabajo de los docentes, quienes, dijo, desempeñan un papel fundamental en la formación de las nuevas generaciones.

En lugar de centrarse en asuntos protocolarios, la infanta dedicó buena parte de su mensaje a destacar los desafíos que enfrentan los profesores, desde la inclusión y el acoso escolar hasta el impacto de la inteligencia artificial y la falta de recursos en las aulas.

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La infanta Sofía dio su primer discurso oficial con el respaldo de su familia. (Instagram)

Uno de los momentos más comentados fue la referencia a la película Buda explotó por vergüenza, utilizada para reforzar su reflexión sobre el papel transformador de la educación. También mencionó al científico Carlos López Otín, una figura admirada por la reina Letizia.

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La familia real española apoya a la infanta Sofía en su primer discurso oficial

Aunque no estaba previsto en la agenda oficial, los reyes Felipe VI y Letizia, así como la princesa Leonor de Borbón, llegaron por sorpresa al acto para acompañar a Sofía en uno de los momentos más importantes de su vida institucional.

Leonor, princesa de Asturias, y su hermana, la infanta Sofía, hablan varios idiomas de forma fluida
Leonor, princesa de Asturias, y su hermana, la infanta Sofía (Carlos Alvarez/Getty Images)

Este debut se da después de que Sofía terminó su primer año de estudios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, una etapa en la que ha comenzado a asumir un papel cada vez más visible dentro de la agenda de la Casa Real española.

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Infanta Sofía de España

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