El primer discurso oficial de la infanta Sofía: Así comienza a construir su propio papel en la monarquía

El primer discurso oficial de la infanta Sofía

Lejos de un tono excesivamente solemne, Sofía apostó por un lenguaje sencillo y accesible para hablar sobre la importancia de la educación y reconocer el trabajo de los docentes, quienes, dijo, desempeñan un papel fundamental en la formación de las nuevas generaciones.

En lugar de centrarse en asuntos protocolarios, la infanta dedicó buena parte de su mensaje a destacar los desafíos que enfrentan los profesores, desde la inclusión y el acoso escolar hasta el impacto de la inteligencia artificial y la falta de recursos en las aulas.

La infanta Sofía dio su primer discurso oficial con el respaldo de su familia. (Instagram)

Uno de los momentos más comentados fue la referencia a la película Buda explotó por vergüenza, utilizada para reforzar su reflexión sobre el papel transformador de la educación. También mencionó al científico Carlos López Otín, una figura admirada por la reina Letizia.