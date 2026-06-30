El esperado regreso del príncipe Harry al Reino Unido junto a Meghan Markle y sus hijos podría no ocurrir como estaba previsto. A pocos días del viaje, el duque de Sussex recibió una noticia que lo obligó a replantear sus planes familiares: las autoridades británicas rechazaron otorgar protección policial oficial durante parte de su estancia.
Harry replantea su viaje al Reino Unido tras la negativa de protección a Meghan Markle y sus hijos
Harry replantea su viaje al Reino Unido tras la negativa de protección a Meghan Markle y sus hijos
La decisión, revelada por la BBC, llega cuando Harry preparaba una visita de cinco días para participar en diversos compromisos benéficos relacionados con los Juegos Invictus 2027, además de aprovechar la ocasión para que Archie y Lilibet convivieran nuevamente con su familia paterna.
Ahora, el príncipe analiza si viajará solo o si finalmente su esposa e hijos lo acompañarán.
De acuerdo con la BBC, el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas (RAVEC) revisó nuevamente el caso del duque de Sussex y decidió no restituir la protección policial financiada por el Estado durante su visita.
Esto significa que, aunque la familia habría contado con escolta oficial mientras permaneciera como invitada del rey Carlos III en una residencia real, durante los días en hoteles o alojamientos privados dependería únicamente de su equipo de seguridad privado.
Fuentes cercanas al príncipe señalaron a la cadena británica que Harry quedó "desolado" tras conocer la resolución apenas unos días antes de la fecha prevista para el viaje. No obstante, continúa explorando alternativas que permitan realizar la visita familiar.
El tema de la seguridad ha sido uno de los principales puntos de conflicto entre Harry y el Gobierno británico desde que él y Meghan renunciaron a sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020 y se mudaron a California. Desde entonces, el duque ha sostenido diversas batallas legales argumentando que el nivel de riesgo para su familia sigue siendo elevado cuando visita el Reino Unido.
El regreso del príncipe Harry al Reino Unido
Pese a la incertidumbre sobre la presencia de Meghan Markle, Archie y Lilibet, se espera que Harry mantenga su agenda oficial.
El príncipe participará en actividades relacionadas con la cuenta regresiva hacia los Juegos Invictus Birmingham 2027, el evento deportivo internacional que fundó en 2014 para apoyar a militares y veteranos heridos o enfermos durante el servicio.
El viaje también tenía un fuerte componente familiar. De concretarse, habría sido la primera visita de Meghan, Archie y Lilibet al Reino Unido en más de cuatro años.
Harry ha manifestado en distintas ocasiones que desea que sus hijos conozcan mejor el país donde nació y mantengan un vínculo cercano con sus raíces. También esperaba que pudieran reencontrarse con su abuelo, el rey Carlos III, quien continúa recibiendo tratamiento contra el cáncer y a quien los pequeños no ven desde el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, celebrado en 2022.
La última reunión entre padre e hijo ocurrió en septiembre de 2025, cuando Harry viajó a Londres para cumplir compromisos relacionados con sus fundaciones y sostuvo un encuentro privado con el monarca en Clarence House.
Por ahora, la visita no ha sido cancelada oficialmente, pero el príncipe Harry continúa evaluando si las condiciones de seguridad son suficientes para que Meghan Markle, Archie y Lilibet puedan acompañarlo sin poner en riesgo a su familia.