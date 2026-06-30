Harry replantea su viaje al Reino Unido tras la negativa de protección a Meghan Markle y sus hijos

La decisión, revelada por la BBC, llega cuando Harry preparaba una visita de cinco días para participar en diversos compromisos benéficos relacionados con los Juegos Invictus 2027, además de aprovechar la ocasión para que Archie y Lilibet convivieran nuevamente con su familia paterna.

Ahora, el príncipe analiza si viajará solo o si finalmente su esposa e hijos lo acompañarán.

De acuerdo con la BBC, el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Figuras Públicas (RAVEC) revisó nuevamente el caso del duque de Sussex y decidió no restituir la protección policial financiada por el Estado durante su visita.

Príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos Archie y Lilibet. (Instagram)

Esto significa que, aunque la familia habría contado con escolta oficial mientras permaneciera como invitada del rey Carlos III en una residencia real, durante los días en hoteles o alojamientos privados dependería únicamente de su equipo de seguridad privado.

Fuentes cercanas al príncipe señalaron a la cadena británica que Harry quedó "desolado" tras conocer la resolución apenas unos días antes de la fecha prevista para el viaje. No obstante, continúa explorando alternativas que permitan realizar la visita familiar.

El príncipe Harry dio un testimonio desgarrador en el Tribunal Superior de Londres en su batalla legal contra los tabloides británicos (Dan Kitwood/Getty Images)

El tema de la seguridad ha sido uno de los principales puntos de conflicto entre Harry y el Gobierno británico desde que él y Meghan renunciaron a sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020 y se mudaron a California. Desde entonces, el duque ha sostenido diversas batallas legales argumentando que el nivel de riesgo para su familia sigue siendo elevado cuando visita el Reino Unido.