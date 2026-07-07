Harry rompe el silencio tras perder la batalla legal contra tabloides británicos: "Es encubrimiento total y evidente"

El príncipe Harry rompe el silencio tras perder la batalla legal contra los tabloides británicos

El pronunciamiento llegó horas después de que el juez Nicklin concluyera que Harry y el resto de los demandantes no demostraron que los artículos periodísticos impugnados fueran consecuencia de prácticas ilegales para obtener información, según dio a conocer People.

En su resolución, el magistrado subrayó que las sospechas no eran suficientes para acreditar la responsabilidad de los medios en la invasión a la privacidad que ha argumentado el duque de Sussex a lo largo del proceso.

En el documento, Harry y la baronesa sostienen que la sentencia marca "un giro radical" respecto de decisiones judiciales anteriores relacionadas con casos de interceptación ilegal de información que involucraron a otros grupos editoriales británicos.

El príncipe Harry rompe el silencio tras perder la batalla legal contra los tabloides británicos (Eamonn M. McCormack/Getty Images)

Cuestionaron que el tribunal desestimara conclusiones alcanzadas en litigios previos sobre el uso de investigadores privados y calificaron esa decisión como "una incoherencia difícil de comprender o de conciliar con el sentido común".

Los demandantes también dirigieron sus críticas al tratamiento que, a su juicio, recibió la evidencia presentada durante el juicio. "Cuando el tribunal dice que no hay pruebas suficientes de irregularidades, a pesar de que los documentos demuestran lo contrario, uno se pregunta cómo se iba a lograr la justicia", señalaron.

