Harry rompe el silencio tras perder la batalla legal contra tabloides británicos: "Es encubrimiento total y evidente"

En una declaración firmada de manera conjunta con Doreen Lawrence, baronesa Lawrence de Clarendon, el hijo menor del rey Carlos III aseguró que acudieron a los tribunales "en busca de justicia y rendición de cuentas", pero que no obtuvieron "ninguna de las dos".
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El príncipe Harry rompe el silencio tras perder la batalla legal contra los tabloides británicos
El pronunciamiento llegó horas después de que el juez Nicklin concluyera que Harry y el resto de los demandantes no demostraron que los artículos periodísticos impugnados fueran consecuencia de prácticas ilegales para obtener información, según dio a conocer People.
En su resolución, el magistrado subrayó que las sospechas no eran suficientes para acreditar la responsabilidad de los medios en la invasión a la privacidad que ha argumentado el duque de Sussex a lo largo del proceso.
En el documento, Harry y la baronesa sostienen que la sentencia marca "un giro radical" respecto de decisiones judiciales anteriores relacionadas con casos de interceptación ilegal de información que involucraron a otros grupos editoriales británicos.
Cuestionaron que el tribunal desestimara conclusiones alcanzadas en litigios previos sobre el uso de investigadores privados y calificaron esa decisión como "una incoherencia difícil de comprender o de conciliar con el sentido común".
Los demandantes también dirigieron sus críticas al tratamiento que, a su juicio, recibió la evidencia presentada durante el juicio. "Cuando el tribunal dice que no hay pruebas suficientes de irregularidades, a pesar de que los documentos demuestran lo contrario, uno se pregunta cómo se iba a lograr la justicia", señalaron.
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Harry lamenta que no se haga justicia en su pleito contra los tabloides británicos
En la declaración conjunta, el príncipe Harry y la baronesa Lawrence de Clarendon recordaron diversos episodios expuestos durante el proceso, entre ellos la confesión grabada de un investigador privado contratado por el diario Daily Mail, quien admitió haber obtenido información de manera ilegal sobre la baronesa Lawrence.
También citaron documentos que, según afirman, mostraban la utilización de investigadores privados para acceder a información médica confidencial y a datos de vuelos de personas cercanas a Harry, incluida su entonces novia, Chelsy Davy.
El texto también cuestiona la valoración de las pruebas realizada por el tribunal. "Parece que aquí se aplica una regla a los periódicos y otra a los demandantes", afirmaron.
Según la declaración, mientras los demandantes aportaron documentos y testimonios, los periodistas negaron las acusaciones y el tribunal aceptó esas explicaciones "sin cuestionarlas", pese a lo que describieron como inconsistencias y contradicciones.
Harry y Lawrence cerraron el comunicado con un reconocimiento a su equipo jurídico y a los testigos que participaron en el proceso.
"Presentamos ante el tribunal pruebas que, en su momento, consideramos convincentes y que siguen siéndolo ahora", afirmaron, al tiempo que agradecieron "el valor de presentarse en busca de justicia".
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El duro revés legal contra el príncipe Harry, Elton John y otras figuras públicas en Reino Unido
La resolución representa un revés para la campaña que el duque de Sussex mantiene desde hace varios años contra parte de la prensa británica.
En 2023 obtuvo una victoria parcial frente a Mirror Group Newspapers por la recopilación ilegal de información y, posteriormente, alcanzó un acuerdo con News Group Newspapers, propietario de The Sun, para poner fin a otro litigio relacionado con prácticas periodísticas ilegales.
En el proceso resuelto ahora también participaron figuras como Elizabeth Hurley, Elton John, David Furnish, Simon Hughes y Sadie Frost, quienes también formaban parte de la demanda colectiva que finalmente no se resolvió a su favor.