La razón por la que Andrés quiso una gran boda para la princesa Eugenia tras la de Harry y Meghan

El contexto no era menor. Meses antes se había celebrado la boda entre el príncipe Harry y Meghan Markle, un evento que acaparó la atención mundial y reunió a cientos de invitados en el mismo escenario. Ante ese precedente, el exduque de York habría presionado para que la boda de su hija también fuera un gran acontecimiento dentro de la agenda de la monarquía.

Finalmente, el enlace de Eugenia se celebró el 12 de octubre de 2018 en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, el mismo lugar donde Harry y Meghan se habían casado meses antes.

De acuerdo con medios británicos, el expríncipe Andrés, habría insistido en que la boda de su hija tuviera una celebración a gran escala.

El castillo de Windsor volvió a engalanarse esta mañana con una boda real, la de la princesa Eugenia de York y el empresario Jack Brooksbank. (WPA Pool/Getty Images)

El evento reunió a miembros destacados de la familia real, celebridades y figuras del mundo social británico. De hecho, el número de invitados superó los cientos de asistentes, algo que reflejó el deseo de la familia York de celebrar un enlace con el mismo nivel de visibilidad que otros matrimonios dentro de la realeza

Para Andrés, este evento representaba también una oportunidad para reafirmar el lugar de sus hijas dentro de la institución. Tanto Eugenia como Beatriz de York son nietas de la fallecida reina Isabel II y forman parte de la línea de sucesión al trono británico, aunque su papel público dentro de la monarquía ha sido distinto al de otros miembros más activos de la familia real.