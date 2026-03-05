El juicio contra Marius Borg Høiby , hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, vivió uno de sus momentos más impactantes con la declaración de una de sus exparejas, cuya identidad permanece reservada y que en el proceso judicial es conocida como “la mujer de Frogner”.
El estremecedor testimonio contra Marius Borg: golpes, amenazas y grabaciones sexuales sin consentimiento
El estremecedor testimonio contra Marius Borg Høiby
Durante su testimonio ante el tribunal de Oslo, la joven relató visiblemente afectada en algunos momentos, la agresión que sufrió el 4 de agosto de 2024, un episodio que derivó en la primera detención de Borg. “Todos los golpes que me dio fueron en la cabeza”, afirmó ante la Fiscalía.
Según su relato, el acusado llegó borracho al departamento que ella tenía en el barrio de Frogner, en Oslo, y protagonizó un violento ataque de celos. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada en la audiencia, Borg entró a la vivienda, destrozó objetos y la agredió físicamente tras acusarla de infidelidad.
La mujer explicó que fue golpeada con la mano abierta en varias partes de la cabeza, incluyendo la frente, la sien y una oreja. “En una escala del dolor del uno al diez, diría que fue un seis o siete. El último golpe, en la oreja, fue un ocho. Dejé de oír durante unos segundos”, declaró.
El testimonio describe una escena caótica dentro del apartamento. La víctima relató que Borg lanzó una máquina de afeitar contra un espejo, arrancó una lámpara de cristal del techo y saltó repetidamente sobre ella una vez cayó al suelo. “Estaba completamente fuera de sí, como un maníaco”, dijo.
La joven también aseguró que el acusado la agarró del pelo, la tiró sobre la cama y llegó a presionarle el cuello con ambas manos hasta que casi le faltó el aire.
Marius Borg Høiby enfrenta 40 cargos, entre ellos cuatro acusaciones de violación
Durante el ataque, explicó, intentó calmarlo negando las acusaciones de infidelidad. Sin embargo, la situación se agravó. “Parecía que quería que confesara algo a golpes”, recordó.
Tras la agresión, Borg la obligó a caminar con él por la calle hacia la casa del hombre con el que sospechaba que ella lo había engañado. Mientras avanzaban, gritaba a los transeúntes: “¡Miren a esta pu**a infiel!”, según narró la mujer, quien calificó la situación como profundamente humillante.
La víctima finalmente logró alejarse y refugiarse en casa de una amiga. Poco después, recibió una llamada telefónica en la que Borg presuntamente la amenazó con quemar todas sus pertenencias si no regresaba antes de una hora. “Tengo un bidón de gasolina y un mechero”, recordó que le dijo.
Durante la audiencia también se mencionaron otros episodios de presuntos malos tratos a lo largo de la relación, que comenzó en septiembre de 2023. La mujer aseguró que en distintas ocasiones fue golpeada y escupida por Borg.
Además, el acusado enfrenta cargos por haber tomado fotografías y grabado videos de contenido sexual sin el consentimiento de la víctima. Según ella, él le aseguró posteriormente que había eliminado ese material.
Actualmente, Borg Høiby enfrenta 40 cargos, entre ellos cuatro acusaciones de violación, además de delitos de desorden público y violación de una orden de alejamiento dictada por la justicia. Su prisión preventiva, que inicialmente era de cuatro semanas, fue prorrogada hasta el 19 de marzo mientras continúa el proceso judicial.
El caso ha generado una fuerte atención mediática en Noruega debido a la cercanía de Borg con la familia real, aunque él no forma parte oficial de la línea de sucesión al trono.