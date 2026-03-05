El estremecedor testimonio contra Marius Borg: golpes, amenazas y grabaciones sexuales sin consentimiento

El estremecedor testimonio contra Marius Borg Høiby

Durante su testimonio ante el tribunal de Oslo, la joven relató visiblemente afectada en algunos momentos, la agresión que sufrió el 4 de agosto de 2024, un episodio que derivó en la primera detención de Borg. “Todos los golpes que me dio fueron en la cabeza”, afirmó ante la Fiscalía.

Según su relato, el acusado llegó borracho al departamento que ella tenía en el barrio de Frogner, en Oslo, y protagonizó un violento ataque de celos. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada en la audiencia, Borg entró a la vivienda, destrozó objetos y la agredió físicamente tras acusarla de infidelidad.

Princesa Mette-Marit y su hijo, Marius Borg Høiby. (AFP)

La mujer explicó que fue golpeada con la mano abierta en varias partes de la cabeza, incluyendo la frente, la sien y una oreja. “En una escala del dolor del uno al diez, diría que fue un seis o siete. El último golpe, en la oreja, fue un ocho. Dejé de oír durante unos segundos”, declaró.

El testimonio describe una escena caótica dentro del apartamento. La víctima relató que Borg lanzó una máquina de afeitar contra un espejo, arrancó una lámpara de cristal del techo y saltó repetidamente sobre ella una vez cayó al suelo. “Estaba completamente fuera de sí, como un maníaco”, dijo.

La joven también aseguró que el acusado la agarró del pelo, la tiró sobre la cama y llegó a presionarle el cuello con ambas manos hasta que casi le faltó el aire.