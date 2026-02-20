¿Cuál es el futuro del expríncipe Andrés tras su detención y liberación bajo investigación?

¿De qué se le acusa al expríncipe Andrés?

El hermano menor del rey Carlos III es sospechoso de "conducta indebida en el ejercicio de un cargo público", debido a correos electrónicos extraídos de los archivos de Jeffrey Epstein que sugieren que le dio información potencialmente confidencial al financiero y delincuente sexual estadounidense.

En concreto, informes referentes a viajes que Andrés realizó a Asia o datos sobre oportunidades de inversión en Afganistán.

Este delito se ha utilizado hasta ahora principalmente en casos de presunta corrupción relacionados con personal penitenciario o policías.

Príncipe Andrés. (Getty Images)

El cargo que se le podría aplicar sería una infracción "inusual", en la medida en que no existe un criterio legall que establezca las penas aplicables en caso de condena, explicó a la agencia AFP el abogado Mark Stephens, especialista en derecho constitucional del despacho Howard Kennedy, en Londres.

El abanico de penas va desde una simple multa hasta la cadena perpetua, señaló Stephens.

El delito, según el jurista, es "extremadamente difícil de probar". En su opinión es necesario "demostrar la intención, por parte del acusado, de aprovechar su posición en beneficio propio o de otra persona".

El príncipe Andrés, Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein eran muy cercanos. (ROO/Shutterstock)

Para poder basarse en documentos contenidos en la última entrega de los archivos Epstein, publicada el pasado 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estos deberán ser previamente autentificados por las autoridades, un mero trámite según el abogado.

El exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, está siendo investigado por el mismo delito, en particular por hechos ocurridos cuando fue ministro en el gobierno laborista de Gordon Brown entre 2008 y 2010.